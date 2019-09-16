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Алексей Цыденов: «Взрослые в куртках, а дети мёрзнут в футболках»

Алексей Цыденов: «Взрослые в куртках, а дети мёрзнут в футболках»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии запретят выступления детей в лёгких костюмах в холодную погоду

Сегодня, 16 сентября, на планёрном совещании правительства глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение, касающееся участия детей в массовых культурно-спортивных мероприятиях.

- Дети должны быть одеты по погоде, либо не участвовать совсем. Невозможно смотреть на детей, когда температура минус. Взрослые мёрзнут в куртках, а дети в футболках за сценой ждут своей очереди по полчаса. На детей посмотришь, и никакого праздника – одно переживание, - заявил глава Бурятии.

Также Алексей Цыденов отметил необходимость создания указа и расписания порядка по привлечению детей к общественным мероприятиям.

- Они не могут быть задействованы в учебное время, нужно учитывать погодные условия, питание во время мероприятий, - добавил он.

Поручения даны министерству образования, министерству культуры и министерству социальной защиты населения, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Обсуждение о том, что выступающие дети мёрзнут на массовых мероприятиях, ведутся уже много лет. Такие комментарии появляются, к примеру, каждый День города, на который уже много лет не было хорошей погоды. Фоторепортаж с очередного холодного Дня города-2019 (где также выступали дети в лёгкой одежде) можно посмотреть по ссылке.
глава Бурятии Алексей Цыденов правительство республики
 
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