В Бурятии запретят выступления детей в лёгких костюмах в холодную погоду
Сегодня, 16 сентября, на планёрном совещании правительства глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение, касающееся участия детей в массовых культурно-спортивных мероприятиях.
- Дети должны быть одеты по погоде, либо не участвовать совсем. Невозможно смотреть на детей, когда температура минус. Взрослые мёрзнут в куртках, а дети в футболках за сценой ждут своей очереди по полчаса. На детей посмотришь, и никакого праздника – одно переживание, - заявил глава Бурятии.
Также Алексей Цыденов отметил необходимость создания указа и расписания порядка по привлечению детей к общественным мероприятиям.
- Они не могут быть задействованы в учебное время, нужно учитывать погодные условия, питание во время мероприятий, - добавил он.
Поручения даны министерству образования, министерству культуры и министерству социальной защиты населения, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Обсуждение о том, что выступающие дети мёрзнут на массовых мероприятиях, ведутся уже много лет. Такие комментарии появляются, к примеру, каждый День города, на который уже много лет не было хорошей погоды. Фоторепортаж с очередного холодного Дня города-2019 (где также выступали дети в лёгкой одежде) можно посмотреть по ссылке.
Алексей Цыденов: «Взрослые в куртках, а дети мёрзнут в футболках»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Бурятии запретят выступления детей в лёгких костюмах в холодную погоду
Игорь Шутенков станет мэром Улан-Удэ завтра
Экс-глава Бурятии выразил соболезнования семье скончавшегося Ревомира Гармаева
Алексей Цыденов записал видеообращение по итогам протестного митинга
В Иркутскую область прибыл посол Киргизии в России
Власть, 15.09.2019
На митинге оппозиции в Улан-Удэ потребовали отставки Алексея Цыденова
Власть, 15.09.2019
Глава Бурятии 15 сентября пришёл на митинг оппозиции в парк «Юбилейный»
Власть, 14.09.2019
Официальная тема митинга - кризис государственной власти
Отдел МВД по борьбе с экономическими преступлениями проводит проверку в хореографическом колледже
Игорь Шутенков впервые прокомментировал стихийный митинг на площади Советов
Глава Бурятии ответил на вопросы журналистов республики по поводу событий на площади Советов
Игорь Шутенков вступит в должность мэра менее чем через неделю
Алексей Цыденов прокомментировал приглашение на митинг коммунистов
На встречу с Алексеем Цыденовым собрались пять кандидатов в мэры. Вячеслав Мархаев не пришёл и выпустил по этому заявление
Мунко Буянтуев незаконно экспортировал древесину в Китай