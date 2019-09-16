Экс-глава Бурятии выразил соболезнования семье скончавшегося Ревомира Гармаева
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на 82-м году жизни скончался председатель совета ветеранов войны и труда Бурятии, почётный гражданин республики, некогда бессменный редактор газеты «Буряад Унэн», бывший зампредседателя правительства Бурятии Ревомир Гармаев.
Соболезнования выразили множество жителей Бурятии. В их числе и бывший глава республики, бурятский сенатор Вячеслав Наговицын.
«Был потрясен печальной новостью об уходе председателя совета ветеранов войны и труда Бурятии Ревомира Баяровича Гармаева. Это был очень добрый, открытый, неравнодушный человек, многое он сделал для Бурятии. Искренне соболезную родным, близким, друзьям», - написал в Facebook Наговицын.
Наговицын: «Потрясён новостью о смерти Ревомира Гармаева»
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