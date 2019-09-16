Врио станет губернатором Забайкалья 19 сентября

Власть, Фото: пресс-служба официального портала Забайкальского края

Для этого он должен принести присягу на церемонии инаугурации



19 сентября состоится церемония инаугурации в должность избранного губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Церемония инаугурации состоится в Доме офицеров.



При вступлении в должность губернатор края приносит присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации, Уставу Забайкальского края. Текст присяги содержится в Уставе края:

«Вступая в должность губернатора Забайкальского края, торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав и законы Забайкальского края, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить народу и защищать интересы жителей Забайкальского края, честно и добросовестно выполнять возлагаемые на меня высокие обязанности, приложить все свои силы и знания на благо Забайкальского края».



Губернатор Забайкальского края считается вступившим в должность с момента принесения им присяги, сообщает пресс-служба правительства региона.



