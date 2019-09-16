В Иркутскую область прибыл посол Киргизии в России
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко и чрезвычайный и полномочный посол Киргизской Республики в России Аликбек Джекшенкулов обсудили создание в Иркутске канцелярии посольства республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
На встрече было отмечено, что российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер. Обсуждался вопрос открытия в Иркутске канцелярии посольства Киргизской Республики.
– Именно с этой целью мною в мае 2019 года согласовано распоряжение Правительства Российской Федерации о поддержании инициативы киргизской стороны об открытии канцелярии Посольства Киргизской Республики в России в областном центре. Считаю, что открытие такого отделения будет способствовать развитию всего комплекса двусторонних взаимоотношений, поможет раскрыть потенциал нашего партнерства, а также вывести сотрудничество между нашими регионами на качественно новый уровень, - сообщил Сергей Левченко.
В ходе визита Аликбек Джекшенкулов намерен провести встречи с киргизской диаспорой и студентами, которые получают высшее образование в ведущих вузах Иркутской области, также посол собирается посетить российско-киргизские предприятия и встретиться с представителями торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.
В Иркутске появится канцелярия посольства Киргизии
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