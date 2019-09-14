Суд разрешил поводить санкционированный митинг в Улан-Удэ

Официальная тема митинга - кризис государственной власти
Как сообщал «Байкал-Daily», несколько дней в Улан-Удэ продолжался стихийный митинг
на площади Советов. Одним из его лидеров стал депутат Народного Хурала Бурятии, коммунист Баир Цыренов.
Накануне состоялась встреча главы республики с кандидатами в мэры города. На мероприятие пришли все, кроме лидера бурятского отделения КПРФ Вячеслава Мархаева
, который стал вторым на выборах в мэры города. Он пригласил руководителя региона Алексея Цыденова на санкционированный митинг.
- Митинг согласован судом. Заявленная тема – кризис государственной власти. Заявленное максимальное количество участников – тысяча человек. Однако предполагаем, что реальное число будет меньше, - сказал РИА Новости представитель мэрии, отметив при этом, что заявитель митинга не имеет отношения ни к КПРФ, ни к Мархаеву.
Митинг состоится завтра,15 сентября, с 18:00 до 22:00 в парке «Юбилейный».
Официальная тема митинга - кризис государственной власти
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