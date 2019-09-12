В Забайкалье заблокированы счета 42 бюджетных учреждений

Власть, Фото: пресс-служба законодательного собрания Забайкальского края

Под угрозой блокировки из-за долгов счета в 314 учреждениях



Счета 42 учреждений Забайкальского края остаются заблокированными из-за долгов. Об этом рассказала и.о. министра финансов региона Светлана Чикичева на пленарном заседании законодательного собрания.



По данным краевого минфина, на 6 сентября текущего года в 42 муниципальных учреждениях заблокированы счета, из них 11 – это учреждения образования, 7 – учреждения культуры на сумму 32 млн. рублей. 13 учреждений с заблокированными счетами расположены в Читинском районе, сумма задолженности там составляет 3,3 млн. рублей.



- С начала месяца разблокировано 9 муниципальных учреждений, угроза блокировки существует в 314 учреждениях на сумму 27 млн. рублей. В рамках распределения следующей дополнительной финансовой помощи будем предусматривать суммы на погашение кредиторской задолженности, – сообщила депутатам Светлана Чикичева.



По оценке депутата Даши Дугарова, ситуация с разблокировкой счетов и кредиторской задолженностью в бюджетных учреждениях Забайкалья сильно затянулась и требует незамедлительного решения. Обращаясь к правительству края, депутат поставил вопрос о необходимости «до конца года ликвидировать кредиторскую задолженность по учреждениям культуры в районах края». Контрольно-счетная палата региона, по его предложению, должна представить в парламент развернутую справку по кредиторской задолженности учреждений здравоохранения края. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания региона.

