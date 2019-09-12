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Первый зампред правительства Бурятии извинился за слова о «чертях»

Первый зампред правительства Бурятии извинился за слова о «чертях»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Игорь Зураев признал, что погорячился

Первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Зураев извинился за пост в Facebook от 10 сентября. Как сообщал «Байкал-Daily», комментируя протестную акцию на площади Советов, он назвал организаторов «провокаторами» и «чертями».

В новом посте Игорь Зураев извинился на предыдущую эмоциональную записью и признал, что погорячился.

«Уважаемые коллеги и друзья! Хочу извиниться за предыдущий эмоциональный пост! Погорячился в выражениях, честно скажу, что трудно сдержаться, когда видишь такой необоснованный поток оскорблений, но понимаю, надо себя держать в руках», - написал первый зампред правительства.

Он добавил, что остаётся при своём мнении.

«То, что происходило на площади – это провокация и опасная игра на настроении людей. Те, кто вышел на призывы на несанкционированный митинг, сделали это искренне, веря той информации, которую преподносят в искаженном виде. Категорически не соглашусь с теми, кто раскачивает ситуацию, преследуя какие-то свои цели. Горожане сделали свой выбор, разрыв в количестве голосов за кандидатов полтора раза!! Дайте людям жить и работать спокойно, а нашей столице, а вместе с ней и республике, развиваться! Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, их ждут и переживают за них близкие, они наши же, улан-удэнцы! Впереди очень много работы и позитивных результатов! Еще раз прошу извинить, кого невольно обидел», - написал Игорь Зураев.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в два часа ночи протестная акция на площади Советов были разогнана. На площади с полуночи ввели ограничения движения; официальная причина – подготовка праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Не желающие расходиться участники акции применили газовый баллончик, в результате чего пострадал росгвардееец. После этого полиция задержала 17 человек. Они были отпущены к шести часам утра.
правительство Бурятии
 
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