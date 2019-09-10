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В Агинском избран новый состав депутатов

В Агинском избран новый состав депутатов
Власть,  Фото:pixabay.com
15 депутатов поселковой думы выбрали по партийным спискам и многомандатному избирательному округу

8 сентября в окружном центре Агинского Бурятского округа прошло голосование на выборах губернатора Забайкальского края и депутатов думы городского округа «Посёлок Агинское» III созыва. Свою активную жизненную позицию показали 36,3% избирателей посёлка.

Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, по итогам голосования новый состав поселковой думы сформирован из 15 депутатов, выбранных по партийным спискам и многомандатному избирательному округу.

Список депутатов:

Бабуев Баир Жимбаевич – многомандатный избирательный округ;

Батуев Дамдин Баторович – многомандатный избирательный округ;

Будаева Цыпелма Бадмаевна – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;

Дамдинов Цырендоржи Цыбендоржиевич – местное отделение политической партии «Справедливая Россия»;

Дашин Андрей Сергеевич – многомандатный избирательный округ;

Доржиев Батор Баирович – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;

Дымова Наталья Олеговна – многомандатный избирательный округ;

Жамбалова Дашима Бадмаевна – местное отделение политической партии «Справедливая Россия»;

Найданова Баирма Арсалановна – местное отделение политической партии «Справедливая Россия»;

Проскоков Руслан Александрович – Забайкальское региональное отделение политической партии ЛДПР;

Скороход Лариса Юрьевна – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;

Цыдыпов Артём Александрович – Забайкальское региональное отделение политической партии ЛДПР;

Цырендоржиев Баир Жамсоевич – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;

Шойдоков Баир Батоевич – многомандатный избирательный округ;

Яманова Цырегма Раднабазаровна – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия».
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