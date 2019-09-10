15 депутатов поселковой думы выбрали по партийным спискам и многомандатному избирательному округу
8 сентября в окружном центре Агинского Бурятского округа прошло голосование на выборах губернатора Забайкальского края и депутатов думы городского округа «Посёлок Агинское» III созыва. Свою активную жизненную позицию показали 36,3% избирателей посёлка.
Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, по итогам голосования новый состав поселковой думы сформирован из 15 депутатов, выбранных по партийным спискам и многомандатному избирательному округу.
Список депутатов:
Бабуев Баир Жимбаевич – многомандатный избирательный округ;
Батуев Дамдин Баторович – многомандатный избирательный округ;
Будаева Цыпелма Бадмаевна – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;
Дамдинов Цырендоржи Цыбендоржиевич – местное отделение политической партии «Справедливая Россия»;
Дашин Андрей Сергеевич – многомандатный избирательный округ;
Доржиев Батор Баирович – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;
Дымова Наталья Олеговна – многомандатный избирательный округ;
Жамбалова Дашима Бадмаевна – местное отделение политической партии «Справедливая Россия»;
Найданова Баирма Арсалановна – местное отделение политической партии «Справедливая Россия»;
Проскоков Руслан Александрович – Забайкальское региональное отделение политической партии ЛДПР;
Скороход Лариса Юрьевна – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;
Цыдыпов Артём Александрович – Забайкальское региональное отделение политической партии ЛДПР;
Цырендоржиев Баир Жамсоевич – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;
Шойдоков Баир Батоевич – многомандатный избирательный округ;
Яманова Цырегма Раднабазаровна – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия».
В Агинском избран новый состав депутатов
Власть, Фото:
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