В Агинском избран новый состав депутатов

15 депутатов поселковой думы выбрали по партийным спискам и многомандатному избирательному округу



8 сентября в окружном центре Агинского Бурятского округа прошло голосование на выборах губернатора Забайкальского края и депутатов думы городского округа «Посёлок Агинское» III созыва. Свою активную жизненную позицию показали 36,3% избирателей посёлка.



Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, по итогам голосования новый состав поселковой думы сформирован из 15 депутатов, выбранных по партийным спискам и многомандатному избирательному округу.



Список депутатов:



Бабуев Баир Жимбаевич – многомандатный избирательный округ;



Батуев Дамдин Баторович – многомандатный избирательный округ;



Будаева Цыпелма Бадмаевна – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;



Дамдинов Цырендоржи Цыбендоржиевич – местное отделение политической партии «Справедливая Россия»;



Дашин Андрей Сергеевич – многомандатный избирательный округ;



Доржиев Батор Баирович – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;



Дымова Наталья Олеговна – многомандатный избирательный округ;



Жамбалова Дашима Бадмаевна – местное отделение политической партии «Справедливая Россия»;



Найданова Баирма Арсалановна – местное отделение политической партии «Справедливая Россия»;



Проскоков Руслан Александрович – Забайкальское региональное отделение политической партии ЛДПР;



Скороход Лариса Юрьевна – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;



Цыдыпов Артём Александрович – Забайкальское региональное отделение политической партии ЛДПР;



Цырендоржиев Баир Жамсоевич – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия»;



Шойдоков Баир Батоевич – многомандатный избирательный округ;



Яманова Цырегма Раднабазаровна – местное отделение Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия».

