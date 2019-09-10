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Австрия поделится с Бурятией опытом ухода за пожилыми и инвалидами

Австрия поделится с Бурятией опытом ухода за пожилыми и инвалидами
Власть,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ пройдёт заседание российско-австрийской рабочей группы

11 сентября в столице Бурятии состоится пленарное заседание 26-ой встречи российско-австрийской рабочей группы по взаимодействию в социальной сфере. Встреча будет посвящена обсуждению темы: «Вызовы в области долговременного ухода в Австрии и Российской Федерации».

Работа пленарного заседания состоится под сопредседательством заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Светланы Петровой и директора департамента по международным и социальным вопросам министерства труда, социальных вопросов, здравоохранения и защиты прав потребителей Австрии Эдельтрауд Глеттлер. Участие примут представители министерства труда и социальной защиты РФ, федерального министерства здравоохранения, представители австрийской делегации, а также заинтересованных региональных министерств и ведомств.

В рамках встречи её участники обсудят проблемы и поделятся опытом в решении вопросов долговременного ухода за пожилыми людьми и гражданами с инвалидностью. В Австрии уже накоплен большой опыт в области социального партнёрства с использованием механизма социально ориентированной рыночной экономики. Также гостям будет предложено посещение отраслевых учреждений и достопримечательностей нашей республики.

По информации пресс-службы министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, система долговременного ухода представляет комплекс поддержки для старшего поколения, основанный на стыке социального обслуживания и здравоохранения. Многие его элементы в республике уже внедрены. Например, приёмные семьи для пожилых и инвалидов, сопровождаемое проживание для граждан с ментальными нарушениями, договор пожизненной ренты, мобильные бригады для оказания срочной социальной помощи и обслуживания отдаленных сёл, университеты третьего возраста, школы по уходу за пожилыми людьми, развитие серебряного волонтёрства, привлечение негосударственного сектора к оказанию социальных услуг населению и многое другое.
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