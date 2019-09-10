Приём граждан состоится 17 сентября
Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков 17 сентября с 10 до 12 часов проведёт личный приём граждан в Улан-Удэ. Приём состоится в здании Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры по адресу: Улан-Удэ, улица Комсомольская, 9 Б.
Предварительная запись по телефону: 8 (3012) 44-54-05.
Необходимо указать фамилию, имя, отчество заявителя, а также существо интересующего вопроса. В день приёма при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Байкальский природоохранный прокурор примет улан-удэнцев
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