Байкальский природоохранный прокурор примет улан-удэнцев

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Приём граждан состоится 17 сентября



Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков 17 сентября с 10 до 12 часов проведёт личный приём граждан в Улан-Удэ. Приём состоится в здании Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры по адресу: Улан-Удэ, улица Комсомольская, 9 Б.



Предварительная запись по телефону: 8 (3012) 44-54-05.



Необходимо указать фамилию, имя, отчество заявителя, а также существо интересующего вопроса. В день приёма при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

