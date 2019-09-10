 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Сентября

09 Сентября

Популярное

Байкальский природоохранный прокурор примет улан-удэнцев

Байкальский природоохранный прокурор примет улан-удэнцев
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Приём граждан состоится 17 сентября

Байкальский межрегиональный природоохранный прокурор Сергей Зенков 17 сентября с 10 до 12 часов проведёт личный приём граждан в Улан-Удэ. Приём состоится в здании Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры по адресу: Улан-Удэ, улица Комсомольская, 9 Б.

Предварительная запись по телефону: 8 (3012) 44-54-05.

Необходимо указать фамилию, имя, отчество заявителя, а также существо интересующего вопроса. В день приёма при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
природохранная прокуратура прием граждан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский омбудсмен выяснит законность задержания подвижников якутского шамана
Бурятский омбудсмен выяснит законность задержания подвижников якутского шамана
Власть, 10.09.2019
Омбудсмен Юлия Жамбалова проверит все обстоятельства, связанные со стихийным митингом
В Братске выбрали мэра и депутатов городской думы
В Братске выбрали мэра и депутатов городской думы
Власть, 09.09.2019
Мэром станет действующий глава города
Глава Бурятии: «Мы слышим людей, которые голосовали за других кандидатов»
Глава Бурятии: «Мы слышим людей, которые голосовали за других кандидатов»
Власть, 09.09.2019
Алексей Цыденов поблагодарил всех, кто пришёл голосовать на выборы
Бывший главный судебный пристав Бурятии получил назначение в Иркутске
Бывший главный судебный пристав Бурятии получил назначение в Иркутске
Власть, 09.09.2019
Аслана Токаева поздравил губернатор Иркутской области
Нервный неизвестный едва не сорвал интервью Шутенкова
Нервный неизвестный едва не сорвал интервью Шутенкова
Власть, 09.09.2019
Интервью Игоря Шутенкова журналистам прервал неизвестный в белой футболке с надписью «Баиров»
В Улан-Удэ озвучили окончательные итоги выборов мэра
В Улан-Удэ озвучили окончательные итоги выборов мэра
Власть, 09.09.2019
Игорь Шутенков набрал 52,52% голосов
24 из 30 мандатов Улан-Удэнского горсовета получают «единороссы»
24 из 30 мандатов Улан-Удэнского горсовета получают «единороссы»
Власть, 09.09.2019
Представляем полные предварительные итоги выборов депутатов Улан-Удэнского горсовета
В Бурятии коммунисты и «единороссы» пообвиняли друг друга
В Бурятии коммунисты и «единороссы» пообвиняли друг друга
Власть, 09.09.2019
Конфликт по поводу выборов мэра Улан-Удэ развернулся на внеочередной сессии Народного Хурала
В районах Бурятии отдали предпочтение «единороссам» и самовыдвиженцам
В районах Бурятии отдали предпочтение «единороссам» и самовыдвиженцам
Власть, 09.09.2019
В Единый день голосования в районах республики избирали депутатов в райсовет и глав поселений
На выборах в Бурятии подали 59 жалоб
На выборах в Бурятии подали 59 жалоб
Власть, 09.09.2019
В Улан-Удэ жаловались на подвоз, портреты кандидатов и акцию за спасение Байкала в день выборов
Выборы мэра Улан-Удэ выиграл Игорь Шутенков
Выборы мэра Улан-Удэ выиграл Игорь Шутенков
Власть, 09.09.2019
Игорь Шутенков набирает 52% голосов избирателей
Александр Осипов – новый губернатор Забайкальского края
Александр Осипов – новый губернатор Забайкальского края
Власть, 09.09.2019
Александр Осипов получил почти 90% голосов на выборах
За полдня явка в Улан-Удэ составляет 23%: фоторепортаж
За полдня явка в Улан-Удэ составляет 23%: фоторепортаж
Власть, 08.09.2019
На «экваторе» дня выборов на избирательные участки Улан-Удэ пришла четверть избирателей
За четыре часа выборы в Улан-Удэ посетили 13% избирателей
За четыре часа выборы в Улан-Удэ посетили 13% избирателей
Власть, 08.09.2019
Стали известны данные явки на 12 часов дня

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^