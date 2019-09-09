Аслана Токаева поздравил губернатор Иркутской области
В должность главного судебного пристава Иркутской области вступил Аслан Токаев, прежде занимавший аналогичный пост в Бурятии. Токаев назначен приказом министерства юстиции России. Со вступлением в должность его поздравил губернатор Сергей Левченко, сообщили в правительстве Иркутской области.
- У вас огромный опыт в работе данного ведомства. Последние несколько лет вы являлись руководителем управления службы судебных приставов соседнего с нашим региона – Республики Бурятия. Уверен, ваш профессионализм будет полезен Иркутской области, - отметил губернатор.
Аслан Токаев трудовой путь в федеральной службе судебных приставов начал в 2001 году в должности судебного пристава-исполнителя пятого межрайонного подразделения службы судебных приставов управления минюста РФ по республике Северная Осетия — Алания. С 2010 года – начальник отдела документационного обеспечения и работы с обращениями граждан управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области. В 2011 стал заместителем руководителя данного управления. А с 2015 года возглавлял управление федеральной службы судебных приставов по Бурятии. Покинул это пост в конце августа 2019-го.
Бывший главный судебный пристав Бурятии получил назначение в Иркутске
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