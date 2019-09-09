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В Братске выбрали мэра и депутатов городской думы

В Братске выбрали мэра и депутатов городской думы
Власть,  Фото:пресс-служба администрации города Братска
Мэром станет действующий глава города

В Братске состоялись выборы мэра и депутатов городской думы. По данным городской территориальной избирательной комиссии, всего в голосовании приняли участие 53 833 жителя города, что составляет 31,46% от общего числа избирателей.

Убедительную победу на выборах мэра одержал Сергей Серебренников. За действующего главу города проголосовали 23 329 человек или 43,34%. На втором месте — Александр Зубков с результатом 16,73%. Замыкает тройку лидеров Светлана Петрук — 16,65%. Александр Шапошников набрал 10,97%. Елена Романова — 2,65%. Евгений Земцов — 2,43%. Елена Суровишина — 1,41%.

Что касается выборов депутатов гордумы, то из её прежнего состава в думу VII созыва избраны Эдуард Дёмин, Александр Большешапов, Денис Шепель, Эдуард Малиновский, Николай Очкас, Лариса Павлова, Сергей Гришин, Аркадий Нестеренко, Игорь Бобков и Роман Кляйн. Также в думу избраны Ольга Янькова, Андрей Аксютин, Елена Епифанцева, Нина Дубовикова, Евгений Скорняков, Андрей Корякин, Валентин Петров, Андрей Антоненков, Алексей Ревенко, Яна Синявская, Ольга Крампит, Александр Юдилевич, Дмитрий Красько и Александр Дубровин. Баллотировавшиеся по округу №12 Оксана Петрова и Наталья Скачкова набрали одинаковый процент голосов — 34,17%: победитель определится по результатам жеребьёвки, сообщает пресс-служба администрации города Братска.
выборы Иркутская область Братск мэр
 
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