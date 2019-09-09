В Единый день голосования в районах республики избирали депутатов в райсовет и глав поселений
8 сентября в Бурятии состоялись выборы. В Улан-Удэ избирали мэра города и новый состав городского совета депутатов. В районах республики выбирали глав муниципальных образований и формировали состав депутатов райсоветов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в горсовет прошло большинство представителей партии «Единая Россия». Похожая картина в районах Бурятии, здесь лидерами также стали «единороссы», а также самовыдвиженцы.
По районам в представительные органы власти выдвигались 148 кандидатов. Из них 74 получили мандаты представители партии «Единая Россия», 42 – самовыдвиженцы, 17 – КПРФ, 12 – «Справедливая Россия», 3 – ЛДПР.
- Мы их не противопоставляем, мы говорим о той политической палитре, которая присутствует, а значит избравшись, соответствующие представители от политических партий, самовыдвиженцы будут решать главные задачи, которые стоят гражданами и этими органами, - сообщил председатель республиканского избиркома Дмитрий Ивайловский.
На пост глав муниципальных образований выдвигалось 79 кандидатов от «Единой России», их них должности получили только 41 человек. От КПРФ – 1, «Справедливая Россия» - 1, ЛДПР – 3, и 33 самовыдвиженца.
- Я не говорю, что они между собой будут антиподами, нет. Это единство той политической инициативы, которое должно решать вопросы для народа. Для нас, тех, которые формируют власть, важно отношение, которое произошло в обществе в отношении тех, кто стал и получил мандаты, - подытожил Дмитрий Ивайловский.
Как сообщал «Байкал-Daily», в целом по республике выборы прошли без спокойно. Всего поступило 59 жалоб, большая часть из которых по городу Улан-Удэ.
В районах Бурятии отдали предпочтение «единороссам» и самовыдвиженцам
Власть, Фото:
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