На выборах в Бурятии подали 59 жалоб

В Улан-Удэ жаловались на подвоз, портреты кандидатов и акцию за спасение Байкала в день выборов
Единый день голосования 8 сентября в Бурятии прошёл достаточно спокойно. Всего в избирком поступило 59 жалоб, 49 из них – по Улан-Удэ. Об этом сегодня правительственном брифинге сообщил председатель избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский.
- Есть обращения хорошо, нет обращений – плохо. Почему? Потому что мы не можем владеть обстановкой, если тишина. Мы должны знать пульс. Любое обращение – это заинтересованность, чтобы выборы были прозрачными, и чтобы все нюансы, которые имеют место, были решены, - подчеркнул Дмитрия Ивайловского.
Жалобы в большинстве своём носили процессуальный характер по ходу выборов. Всего по республике 6 жалоб было удовлетворено, по 36-ти было отказано.
- Субъекты обращений - это представители все политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ… На что обращали внимание? На подвоз, на незаконную агитацию, на порядок голосования была всего одна жалоба, - доложил Дмитрий Ивайловский.
Также жаловались энергетики. Столбы электросетей были заклеены агитационными материалами.
- Это правовая культура. Здесь мы от администрации требовали, чтобы они определяли соответствующие места. Сейчас начнётся полоса уборки, но это тоже нормально, - разъяснил Дмитрий Ивайловский.
В микрорайоне Зверосовхоз на 813 округе вместе с выборами проводилась акция по сохранению чистоты Байкала – проводился сбор подписей. Несмотря на позитивный характер мероприятия, горожане возмутились и пожаловались.
- Мероприятие хорошее, но они не обозначились в том, что они будут проводить эту акцию. Граждане сказали: «Это как так?». Обращение было в рамках: а не является ли это нарушением? - привёл пример Дмитрий Ивайловский.
С организатором мероприятия была проведена разъяснительная беседа, работа акции была продолжена.
Также одной из жалоб была задержка во время голосования. На одном из участков из строя вышел КОИБ, на его починку было потрачено некоторое время, что взволновало голосующих.
Кроме этого, в муниципальную избирательную комиссию поступила жалоба на агитационный плакат, расположенный ближе разрешённых дистанций.
- Плакат с портретом кандидата висел ближе, чем 50 метров к избирательному участку. Меры, конечно, сразу были приняты. Благодаря избирателю, который оказался бдительным, этот вопрос был своевременно решён, - рассказала председатель Избирательной комиссии Улан-Удэ Марина Андронова.
Ещё одна жалоба касалась агитации в группе в мессенджере «Вайбер». Кандидата добавили в группу, в которой с утра и всю ночь в «день тишины» шли агитационные призывы и лозунги голосовать за него.
Один из избирателей пожаловался, что его не допустили к выборам. Но как оказалось, у него не было постоянной городской прописки.
- Комиссия не имела права дать проголосовать этому избирателю, потому что у нас, согласно закону, имеют право проголосовать граждане, которые постоянно зарегистрированы на территории города Улан-Удэ. Даже если мы живём здесь по временной прописке большое количество лет, а нет постоянной прописки, такие избиратели не внесены в реестр избирателей. В связи с чем проголосовать они у нас не могут, - разъяснила Марина Андронова.
Поступало две жалобы в Железнодорожном районе города на подвоз избирателей, вторая - о переходе на ручной подсчёт результатов голосования.
Марина Андронова отметила, что в этом году достаточно активными оказались члены наблюдательной комиссии. По её словам, не было прецедентов, как в прошлые годы, когда наблюдатели проверяли документы у избирателей, снимали списки и прочее.
- Все вели себя достаточно корректно и в то же время следили за процессом голосования, - отметила Марина Андронова.
В Улан-Удэ 4 380 избирателей проголосовали досрочно, это 1,5% от общего числа избирателей. В 2014 году, когда в Улан-Удэ выбирали прошлый созыв горсовета, это цифра была значительно ниже - 0,8%.
Явка на прошедших выборах оказалась выше, чем в 2014 году. Тогда явка составляла 26%, в этом – 34%. Было мало молодых избирателей, их было всего 31% - 18 тысяч человек.
Также в выборах приняли участие около 1200 инвалидов. Людям с ограниченными возможностями помогали 90 волонтёров.
Как сообщал «Байкал-Daily», мэром Улан-Удэ избран и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков. Он набрал более 52% голосов.
На выборах депутатов горсовета 24 мандата из 30 возможных получили представители «Единой России».
На выборах в Бурятии подали 59 жалоб
Власть, Фото:
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