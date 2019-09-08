За полдня явка в Улан-Удэ составляет 23%: фоторепортаж

На «экваторе» дня выборов на избирательные участки Улан-Удэ пришла четверть избирателей
На 15 часов дня, явка на выборах мэра Улан-Удэ и депутатов городского совета составляет 23,58%. Свои голоса отдали 68 081 человек.
Показатели явки по районам везде примерно одинаковые – от 21 до 24% пришедших на выборы избирателей.
По данным на 12 часов дня, явка была 13%
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«Байкал-Daily» ведёт трансляцию выборного дня
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Стали известны данные явки на 12 часов дня
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