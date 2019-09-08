В Бурятии открылись избирательные участки

В Бурятии стартовал единый день голосования



В Улан-Удэ в 8 часов утра стартовали выборы мэра и 30 депутатов городского совета. Всего в городе работает 174 избирательных участка.



На кресло мэра Улан-Удэ претендуют шесть человека. Это телеведущий Бато Багдаев (Коммунистическая партия социальной справедливости»), директор ТСЖ «Уютный двор» Геннадий Бадмаев (Справедливая Россия), член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), заммэра Улан-Удэ Алексей Хандархаев (Гражданская платформа), специалист аппарата фракции коммунистов в Народном Хурале Николай Чимитов (ЛДПР) и самовыдвиженец, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Также проходят выборы и в районах. Сразу 10 районов выбирают новый состав райсовета депутатов – это Баргузинский, Баунтовский, Заиграевский, Кижингинский, Курумканский, Мухоршибирский, Окинский, Северо-Байкальский, Селенгинский, Тарбагатайский районы. Новый созыв городского совета депутатов избирается в Северобайкальске.



В Бичурском и Иволгинском районах назначены дополнительные выборы по одному округу, в Прибайкальском – по двум.



Помимо этого, пройдут выборы глав в нескольких сёлах. В частности, в таких крупных райцентрах, как Кырен и Хоринск. Также стартовала борьба за кресло главы сельских поселений «Нижнеторейское» в Джидинском районе, «Танхойское» Кабанского района, «Субуктуйское» Кяхтинского района, «Сойотское» Окинского района, «Нестеровское» Прибайкальского района, «Барыкинское» Тарбагатайского района.

