 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Сентября

06 Сентября

Популярное

Игорь Шутенков: «Тарифы на тепло в Улан-Удэ могут снизиться»

Игорь Шутенков: «Тарифы на тепло в Улан-Удэ могут снизиться»
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
И.о. руководителя администрации Улан-Удэ сообщил о возможном создании государственной управляющей компании

И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что уже обсуждался план действий по снижению большого тарифа на тепло. Об этом он заявил в беседе с журналистами во время празднования Дня города.

- Большой тариф на тепло и большая оплата за коммунальные услуги – одна из проблем в городе. Я знаю, как снизить тариф. Об этом мы уже вели беседу с замминистра по строительству и ЖХК России Максимом Егоровым и определили план действий, - сообщил журналистам Игорь Шутенков.

В частности, власти города пересмотрели проект запуска ТЭЦ-2 и предложили федеральному центру, чтобы она работала лишь в режиме выработки тепловой энергии. Это позволит закрыть 50 неэффективных городских котельных, работа которых сделала общий тариф высоким. Кроме того, планируется модернизация теплосетей.

Также, говоря о коммунальных проблемах, Шутенков затронул проблему управляющих компаний. Их отношение к жителям он назвал «безобразным».

- Здесь необходим просто жёсткий контроль. Необходимо заставить управляющие компании работать на благо людей, а если они этого не сделают, мы просто создадим свою государственную муниципальную управляющую компанию, - сказал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ.

тарифы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Игорь Шутенков: «Тарифы на тепло в Улан-Удэ могут снизиться»
Игорь Шутенков: «Тарифы на тепло в Улан-Удэ могут снизиться»
Власть, 07.09.2019
И.о. руководителя администрации Улан-Удэ сообщил о возможном создании государственной управляющей компании
СМИ назвали возможного будущего министра Бурятии по инвестициям
СМИ назвали возможного будущего министра Бурятии по инвестициям
Власть, 07.09.2019
По информации АТВ, кресло министра по инвестициям может достаться Дарье Архинчеевой
Путин поддержал ипотеку под 2% для Дальнего Востока
Путин поддержал ипотеку под 2% для Дальнего Востока
Власть, 06.09.2019
Он предложил запустить программу уже в этом году сроком на пять лет
Глава Бурятии: «Из Владивостока слежу за тем, что происходит в Улан-Удэ»
Глава Бурятии: «Из Владивостока слежу за тем, что происходит в Улан-Удэ»
Власть, 06.09.2019
Алексей Цыденов призвал всех улан-удэнцев прийти на выборы
Бурятский омбудсмен поддержала идентификацию полиции и росгвардейцев
Бурятский омбудсмен поддержала идентификацию полиции и росгвардейцев
Власть, 06.09.2019
Полицейских и сотрудников Росгвардии хотят обязать носить хорошо различимый личный номер
Путин поздравил школьника из Бурятии: видео
Путин поздравил школьника из Бурятии: видео
Власть, 06.09.2019
Девятиклассник из Улан-Удэ, который выиграл чемпионат мира, уже учится в лицее Петербурга
Путин поддержал предложение Алексея Цыденова по вузам
Путин поддержал предложение Алексея Цыденова по вузам
Власть, 06.09.2019
Глава Бурятии напомнил, что выпускники уезжают на запад
В Бурятии назначен первый замминистра сельского хозяйства
В Бурятии назначен первый замминистра сельского хозяйства
Власть, 06.09.2019
Новый первый замминистра сельского хозяйства пришёл из Россельхознадзора
На восстановление от паводка «забытого» Байкальска потребуют 750 млн. рублей
На восстановление от паводка «забытого» Байкальска потребуют 750 млн. рублей
Власть, 05.09.2019
Ущерб, причинённый городу стихией, оценивается примерно в 2,5 млрд. рублей
В агентстве лесного хозяйства Бурятии назначен новый заместитель
В агентстве лесного хозяйства Бурятии назначен новый заместитель
Власть, 05.09.2019
Новый заместитель руководителя агентства лесного хозяйства будет отвечать за воспроизводство лесов
Глава Бурятии инициировал внеочередную сессию Хурала
Глава Бурятии инициировал внеочередную сессию Хурала
Власть, 05.09.2019
Внеочередная сессия Народного Хурала состоится сразу после выборов
В Улан-Удэ проверили подготовку к отопительному сезону
В Улан-Удэ проверили подготовку к отопительному сезону
Власть, 05.09.2019
Отопительный сезон в городе начнётся с 16 сентября  
Путин и премьер-министр Индии посетили павильон Бурятии
Путин и премьер-министр Индии посетили павильон Бурятии
Власть, 05.09.2019
Глава Бурятии подарил первым лицам России и Индии нефритовые чётки
Власти Читинского района скрывали 150 млн рублей долгов
Власти Читинского района скрывали 150 млн рублей долгов
Власть, 04.09.2019
Об этом сообщили на Восточном экономическом форуме

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^