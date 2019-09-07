Игорь Шутенков: «Тарифы на тепло в Улан-Удэ могут снизиться»

И.о. руководителя администрации Улан-Удэ сообщил о возможном создании государственной управляющей компании



И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что уже обсуждался план действий по снижению большого тарифа на тепло. Об этом он заявил в беседе с журналистами во время празднования Дня города.



- Большой тариф на тепло и большая оплата за коммунальные услуги – одна из проблем в городе. Я знаю, как снизить тариф. Об этом мы уже вели беседу с замминистра по строительству и ЖХК России Максимом Егоровым и определили план действий, - сообщил журналистам Игорь Шутенков.



В частности, власти города пересмотрели проект запуска ТЭЦ-2 и предложили федеральному центру, чтобы она работала лишь в режиме выработки тепловой энергии. Это позволит закрыть 50 неэффективных городских котельных, работа которых сделала общий тариф высоким. Кроме того, планируется модернизация теплосетей.



Также, говоря о коммунальных проблемах, Шутенков затронул проблему управляющих компаний. Их отношение к жителям он назвал «безобразным».



- Здесь необходим просто жёсткий контроль. Необходимо заставить управляющие компании работать на благо людей, а если они этого не сделают, мы просто создадим свою государственную муниципальную управляющую компанию, - сказал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ.



