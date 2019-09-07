И.о. руководителя администрации Улан-Удэ сообщил о возможном создании государственной управляющей компании
И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков заявил, что уже обсуждался план действий по снижению большого тарифа на тепло. Об этом он заявил в беседе с журналистами во время празднования Дня города.
- Большой тариф на тепло и большая оплата за коммунальные услуги – одна из проблем в городе. Я знаю, как снизить тариф. Об этом мы уже вели беседу с замминистра по строительству и ЖХК России Максимом Егоровым и определили план действий, - сообщил журналистам Игорь Шутенков.
В частности, власти города пересмотрели проект запуска ТЭЦ-2 и предложили федеральному центру, чтобы она работала лишь в режиме выработки тепловой энергии. Это позволит закрыть 50 неэффективных городских котельных, работа которых сделала общий тариф высоким. Кроме того, планируется модернизация теплосетей.
Также, говоря о коммунальных проблемах, Шутенков затронул проблему управляющих компаний. Их отношение к жителям он назвал «безобразным».
- Здесь необходим просто жёсткий контроль. Необходимо заставить управляющие компании работать на благо людей, а если они этого не сделают, мы просто создадим свою государственную муниципальную управляющую компанию, - сказал и.о. руководителя администрации Улан-Удэ.
Игорь Шутенков: «Тарифы на тепло в Улан-Удэ могут снизиться»
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 07.09.2019
И.о. руководителя администрации Улан-Удэ сообщил о возможном создании государственной управляющей компании
Власть, 07.09.2019
По информации АТВ, кресло министра по инвестициям может достаться Дарье Архинчеевой
Он предложил запустить программу уже в этом году сроком на пять лет
Алексей Цыденов призвал всех улан-удэнцев прийти на выборы
Полицейских и сотрудников Росгвардии хотят обязать носить хорошо различимый личный номер
Девятиклассник из Улан-Удэ, который выиграл чемпионат мира, уже учится в лицее Петербурга
Глава Бурятии напомнил, что выпускники уезжают на запад
Новый первый замминистра сельского хозяйства пришёл из Россельхознадзора
Ущерб, причинённый городу стихией, оценивается примерно в 2,5 млрд. рублей
Новый заместитель руководителя агентства лесного хозяйства будет отвечать за воспроизводство лесов
Внеочередная сессия Народного Хурала состоится сразу после выборов
Отопительный сезон в городе начнётся с 16 сентября
Глава Бурятии подарил первым лицам России и Индии нефритовые чётки
Власть, 04.09.2019
Обучение «студента» не проводилось
Власть, 04.09.2019
Об этом сообщили на Восточном экономическом форуме