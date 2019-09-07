СМИ назвали возможного будущего министра Бурятии по инвестициям

По информации АТВ, кресло министра по инвестициям может достаться Дарье Архинчеевой
Новым министром по инвестициям Бурятии, возможно, станет Дарья Архинчеева. Об этом сообщает телекомпания АТВ.
- Она замечена на выставочном павильоне Бурятии на Восточном экономическом форуме. Официального назначения ещё не было, но по нашим данным, это произойдет уже в ближайшее время, - сообщает АТВ.
Дарья Архинчеева родом из села Петропавловка, Джидинского района. Закончила с отличием экономический факультет МГУ. Свой профессиональный путь инвестиционного банкира начала в Лондоне. В послужном списке – работа в зарубежной банковской и финансовой сфере. А также участие в рабочих группах, таких как «Регионы и предприниматели России».
Как сообщал «Байкал-Daily», должность министра по инвестициям свободна с конца мая. Антон Виноградов, который больше года занимал этот пост, был назначен зампредом правительства – главы полномочного представительства Бурятии при президенте России. Виноградов заявил, что теперь «полномочное представительство будет выступать фронт офисом по привлечению внебюджетных источников финансирования в экономику республики».
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Власть, 07.09.2019
По информации АТВ, кресло министра по инвестициям может достаться Дарье Архинчеевой
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