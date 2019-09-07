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СМИ назвали возможного будущего министра Бурятии по инвестициям

СМИ назвали возможного будущего министра Бурятии по инвестициям
Власть,  Фото:страница Дарьи Архинчеевой
По информации АТВ, кресло министра по инвестициям может достаться Дарье Архинчеевой

Новым министром по инвестициям Бурятии, возможно, станет Дарья Архинчеева. Об этом сообщает телекомпания АТВ.

- Она замечена на выставочном павильоне Бурятии на Восточном экономическом форуме. Официального назначения ещё не было, но по нашим данным, это произойдет уже в ближайшее время, - сообщает АТВ.

Дарья Архинчеева родом из села Петропавловка, Джидинского района. Закончила с отличием экономический факультет МГУ. Свой профессиональный путь инвестиционного банкира начала в Лондоне. В послужном списке – работа в зарубежной банковской и финансовой сфере. А также участие в рабочих группах, таких как «Регионы и предприниматели России».

Как сообщал «Байкал-Daily», должность министра по инвестициям свободна с конца мая. Антон Виноградов, который больше года занимал этот пост, был назначен зампредом правительства – главы полномочного представительства Бурятии при президенте России. Виноградов заявил, что теперь «полномочное представительство будет выступать фронт офисом по привлечению внебюджетных источников финансирования в экономику республики». 
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