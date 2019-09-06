 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Сентября

05 Сентября

Популярное

Глава Бурятии: «Из Владивостока слежу за тем, что происходит в Улан-Удэ»

Глава Бурятии: «Из Владивостока слежу за тем, что происходит в Улан-Удэ»
Власть, 
Алексей Цыденов призвал всех улан-удэнцев прийти на выборы

Глава Бурятии Алексей Цыденов работает во Владивостоке на Восточном экономическом форуме-2019. Глава записал видеообращение к улан-удэнцам с призывом прийти на выборы мэра и депутатов горсовета 8 сентября.

- Хоть я и нахожусь во Владивостоке, на экономическом форуме, но, безусловно, я слежу за тем что происходит в Улан-Удэ. Скоро у нас с вами выборы. Выборы мэра. В этом году это выборы прямые, это всеобщее голосование жителей Улан-Удэ. А не так, как раньше, когда голосовали только депутаты. Сейчас это наш с вами выбор. И кто придёт к власти, кого мы с вами выберем, кто будет отвечать за судьбу города, так город и будет жить, так он и будет развиваться, - сказал глава.

Алексей Цыденов привёл простой пример: «Когда мы с вами болеем, когда у нас болит зуб или живот, мы идём к врачу, мы ищем профессионала. И желательно нам нужен хороший врач. Мы не идём к тому, кто лучше всех врачей критикует, кто больше всего об этом говорит. Мы ищем тех, кто профессионально работает».

- Город - это большой и сложный механизм. И, конечно, нам нужен профессионал, который будет этим заниматься, который будет работать на благо жителей города. Всех призываю прийти с искренним подходом, душой, умом проголосовать. Не сиюминутным эмоциями, а ответственно отнестись к судьбе города, к тому что будет с городом дальше, как город будет жить. Мы не пытаемся доказать кому-то и что-то, мы выбираем нашу с вами судьбу, - заявил Алексей Цыденов.

Он добавил, что и сам живёт в Улан-Удэ, и его дети учатся здесь.

- Мне не безразлично, какой будет город. Я хочу, чтобы он развивался, - добавил Алексей Цыденов.


глава Бурятии Алексей Цыденов выборы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии: «Из Владивостока слежу за тем, что происходит в Улан-Удэ»
Глава Бурятии: «Из Владивостока слежу за тем, что происходит в Улан-Удэ»
Власть, 06.09.2019
Алексей Цыденов призвал всех улан-удэнцев прийти на выборы
Бурятский омбудсмен поддержала идентификацию полиции и росгвардейцев
Бурятский омбудсмен поддержала идентификацию полиции и росгвардейцев
Власть, 06.09.2019
Полицейских и сотрудников Росгвардии хотят обязать носить хорошо различимый личный номер
Путин поздравил школьника из Бурятии: видео
Путин поздравил школьника из Бурятии: видео
Власть, 06.09.2019
Девятиклассник из Улан-Удэ, который выиграл чемпионат мира, уже учится в лицее Петербурга
Уважаемые улан-удэнцы! Дорогие земляки!
Уважаемые улан-удэнцы! Дорогие земляки!
Власть, 06.09.2019
От всей души поздравляю вас с Днём города и благодарю за всё, что вы делаете для Улан-Удэ!
Путин поддержал предложение Алексея Цыденова по вузам
Путин поддержал предложение Алексея Цыденова по вузам
Власть, 06.09.2019
Глава Бурятии напомнил, что выпускники уезжают на запад
В Бурятии назначен первый замминистра сельского хозяйства
В Бурятии назначен первый замминистра сельского хозяйства
Власть, 06.09.2019
Новый первый замминистра сельского хозяйства пришёл из Россельхознадзора
На восстановление от паводка «забытого» Байкальска потребуют 750 млн. рублей
На восстановление от паводка «забытого» Байкальска потребуют 750 млн. рублей
Власть, 05.09.2019
Ущерб, причинённый городу стихией, оценивается примерно в 2,5 млрд. рублей
В агентстве лесного хозяйства Бурятии назначен новый заместитель
В агентстве лесного хозяйства Бурятии назначен новый заместитель
Власть, 05.09.2019
Новый заместитель руководителя агентства лесного хозяйства будет отвечать за воспроизводство лесов
Глава Бурятии инициировал внеочередную сессию Хурала
Глава Бурятии инициировал внеочередную сессию Хурала
Власть, 05.09.2019
Внеочередная сессия Народного Хурала состоится сразу после выборов
В Улан-Удэ проверили подготовку к отопительному сезону
В Улан-Удэ проверили подготовку к отопительному сезону
Власть, 05.09.2019
Отопительный сезон в городе начнётся с 16 сентября  
Путин и премьер-министр Индии посетили павильон Бурятии
Путин и премьер-министр Индии посетили павильон Бурятии
Власть, 05.09.2019
Глава Бурятии подарил первым лицам России и Индии нефритовые чётки
Когда суть выбора проста
Когда суть выбора проста
Власть, 05.09.2019
Кто и зачем взбивает политическую «пену» вокруг выборов мэра Улан-Удэ
Власти Читинского района скрывали 150 млн рублей долгов
Власти Читинского района скрывали 150 млн рублей долгов
Власть, 04.09.2019
Об этом сообщили на Восточном экономическом форуме
Епархия вернула Улан-Удэ Горсад на пять лет
Епархия вернула Улан-Удэ Горсад на пять лет
Власть, 04.09.2019
Стали известны некоторые подробности возвращения городу Горсада и парка Железнодорожников

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^