Глава Бурятии: «Из Владивостока слежу за тем, что происходит в Улан-Удэ»

Алексей Цыденов призвал всех улан-удэнцев прийти на выборы



Глава Бурятии Алексей Цыденов работает во Владивостоке на Восточном экономическом форуме-2019. Глава записал видеообращение к улан-удэнцам с призывом прийти на выборы мэра и депутатов горсовета 8 сентября.



- Хоть я и нахожусь во Владивостоке, на экономическом форуме, но, безусловно, я слежу за тем что происходит в Улан-Удэ. Скоро у нас с вами выборы. Выборы мэра. В этом году это выборы прямые, это всеобщее голосование жителей Улан-Удэ. А не так, как раньше, когда голосовали только депутаты. Сейчас это наш с вами выбор. И кто придёт к власти, кого мы с вами выберем, кто будет отвечать за судьбу города, так город и будет жить, так он и будет развиваться, - сказал глава.



Алексей Цыденов привёл простой пример: «Когда мы с вами болеем, когда у нас болит зуб или живот, мы идём к врачу, мы ищем профессионала. И желательно нам нужен хороший врач. Мы не идём к тому, кто лучше всех врачей критикует, кто больше всего об этом говорит. Мы ищем тех, кто профессионально работает».



- Город - это большой и сложный механизм. И, конечно, нам нужен профессионал, который будет этим заниматься, который будет работать на благо жителей города. Всех призываю прийти с искренним подходом, душой, умом проголосовать. Не сиюминутным эмоциями, а ответственно отнестись к судьбе города, к тому что будет с городом дальше, как город будет жить. Мы не пытаемся доказать кому-то и что-то, мы выбираем нашу с вами судьбу, - заявил Алексей Цыденов.



Он добавил, что и сам живёт в Улан-Удэ, и его дети учатся здесь.



- Мне не безразлично, какой будет город. Я хочу, чтобы он развивался, - добавил Алексей Цыденов.





