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Путин поддержал ипотеку под 2% для Дальнего Востока

Путин поддержал ипотеку под 2% для Дальнего Востока
Власть,  Фото:pixabay.com
Он предложил запустить программу уже в этом году сроком на пять лет

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что поддерживает инициативу введения двухпроцентной ипотеки для жителей Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

- Предлагаю запустить программу уже в этом году сроком на пять лет. Распространить её на так называемый первичный рынок жилья, а также на граждан, желающих построить жилье на «дальневосточном гектаре», – сказал он.

Проект пониженной ипотеки Владимиру Путину представил во время осмотра выставки Минвостокразвития России глава ведомства Александр Козлов.

- Очень рад был услышать слова Владимира Путина о том, что он поддерживает наше предложение по ипотеке 2% для молодых семей и людей, которые хотят построить свои дома на дальневосточном гектаре. У нас уже есть все расчёты, есть механизм. Одобрение президента получено! Программа будет действовать только на Дальнем Востоке, нигде больше, – прокомментировал министр.

Накануне одним из доводов, которые привели президенту РФ, были чёткие расчёты, основанные на данных Росстата.

- Сейчас стандартная ипотека в среднем составляет 9 процентов, и чтобы её получить, средний доход семьи должен превышать 70 тысяч рублей. Из категории нуждающихся – таких семей на Дальнем Востоке 1700. Если ипотека будет 2 процента, то ей смогут воспользоваться 8500 человек. При ежемесячном платеже в 16 тысяч рублей, доход семьи из двоих человек должен превышать 50 тысяч рублей в месяц. А в среднем, молодая семья в ДФО получает 55 тысяч, – пояснил Александр Козлов.
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