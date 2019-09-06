Полицейских и сотрудников Росгвардии хотят обязать носить хорошо различимый личный номер
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова обратилась к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину в поддержку законопроекта об идентификации полицейских и росгвардейцев. Проект закона внёс бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин.
Законопроект предусматривает обязательное наличие хорошо различимого идентификационного знака у сотрудника полиции и Росгвардии при несении службы в общественных местах.
«Практика показала, что ранее введённый для сотрудников полиции нагрудный знак оказался неудачным решением проблемы идентификации, содержал мелкий шрифт, различимый с близкого расстояния под определённым углом, легко скрывался за отворотами одежды и форменной амуницией. У военнослужащих (сотрудников) Росгвардии не предусмотрены нагрудные знаки», - говорится в пояснительной записке к документы.
Летом после массовых задержаний и избиений участников акций в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму в социальных сетях развернулась кампания по деанонимизации полицейских и нацгвардейцев. После этого силовики не только стали скрывать свои нагрудные знаки, но и начали одевать балаклавы, чтобы не показывать лица, отмечает издание «Медиазона».
В сворю очередь, зампред комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн в беседе с РИА Новости отметил, что это непростая тема и размещение идентификационных номеров на форме может столкнуться с рядом трудностей, например, некоторые службы Росгвардии участвуют в спецоперациях, поэтому раскрытие их личностей может привести к негативным последствиям и станет угрозой для их безопасности.
Бурятский омбудсмен поддержала идентификацию полиции и росгвардейцев
Власть, Фото:
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