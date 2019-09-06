Путин поддержал предложение Алексея Цыденова по вузам

Глава Бурятии напомнил, что выпускники уезжают на запад



Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на заседании президиума Государственного совета с предложением увеличить количество бюджетных мест в дальневосточных вузах для уменьшения оттока молодёжи.



- У нас в основном контрольные цифры приёма всё-таки на западе. И наши выпускники, не имея возможности поступить здесь, в любом случае едут на запад. Они поступают там, а потом не возвращаются. Поэтому если контрольные цифры приёма в вузы будут больше доводиться сюда… У нас лишь 50 процентов обеспеченность от количества выпускников, - отметил глава Бурятии.



Владимир Путин поддержал предложение.



- Вот это правильно абсолютно. Это правильно. Точно, полностью поддерживаю. Вы правы… Алексей Самбуевич прав, человек уезжает, в Питере, в Москве если пожил, корни пустил, он или не возвращается, или всё равно потом его туда тянет. Поэтому это министерство науки и высшего образования должно учитывать, конечно, обязательно, - заявил он.



Министр образования России Михаил Котюков ответил, что министерство уже реализует эту задачу:



«Например, по Республике Бурятия мы с Алексеем Самбуевичем много раз её обсуждали, контрольные цифры приёма на бюджетные места уже на следующее 1 сентября увеличены практически на 10 процентов, по сравнению с тем, что сейчас у нас произошло».



Заседание состоялось на площадке Дальневосточного федерального университета в рамках Восточного-экономического форума-2019. Оно посвящено национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. В заседании президиума под председательством президента России также приняли участие руководители 11 регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



