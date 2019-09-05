Глава Бурятии инициировал внеочередную сессию Хурала

Внеочередная сессия Народного Хурала состоится сразу после выборов



9 сентября состоится внеочередная сессия Народного Хурала Бурятии. Она пройдёт на следующий день после выборов 8 сентября, где в том числе будут избраны мэр Улан-Удэ, депутаты города, а также ряда районов.



Инициатором проведения внеочередной сессии выступил глава Бурятии Алексей Цыденов.



В её повестке четыре вопроса: внесение изменений в законы «О бюджетном процессе», «О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», «О некоторых вопросах налогового регулирования в Бурятии, отнесённых законодательством о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации», а также проект закона «О прожиточном минимуме пенсионера в Бурятии на 2020 год».





