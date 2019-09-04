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В Забайкалье руководитель филиала техникума незаконно выдал диплом

В Забайкалье руководитель филиала техникума незаконно выдал диплом
Власть,  Фото:pixabay.com
Обучение «студента» не проводилось

В Забайкальском крае суд рассмотрел уголовное дело в отношении заведующего Мангутским филиалом Нерчинского аграрного техникума. Он признан виновным в служебном подлоге, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

В апреле 2018 года заведующий Мангутским филиалом Нерчинского аграрного техникума Забайкальского края, в обмен на обещание оказать материальную помощь образовательному учреждению, выдал диплом об окончании обучения по специальности «повар, кондитер». При этом фактически зачисление и обучение человека не проводилось.

В ходе расследования уголовного дела заведующий филиалом техникума подал заявление об увольнении с должности.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

служебный подлог
 
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