 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Сентября

03 Сентября

Популярное

Власти Читинского района скрывали 150 млн рублей долгов

Власти Читинского района скрывали 150 млн рублей долгов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили на Восточном экономическом форуме

Власти Читинского района Забайкальского края скрывали в отчётности сведения о 150 млн рублей долга по муниципальным контрактам, виновный привлечен к ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей Генпрокуратуры России Артема Кононенко.

- Прокурором Читинского района установлены факты неотражения органами местного самоуправления в отчетности кредиторской задолженности в размере 150 млн рублей по 96 муниципальным контрактам. По инициативе прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности, - сказал Кононенко на интерактивной площадке Генпрокуратуры РФ, которая впервые организована в рамках Восточного экономического форума.

В июле 2019 года глава Читинского района Вадим Захаров покинул пост по собственному желанию. После избрания главой муниципалитета в сентябре 2018 года его критиковали за срыв реализации нацпроектов на территории района, а также проблемы, связанные с массовой блокировкой счетов бюджетных учреждений из-за долгов, уточняет ТАСС.
долги бюджет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Вячеслав Наговицын досрочно проголосовал за мэра Улан-Удэ
Вячеслав Наговицын досрочно проголосовал за мэра Улан-Удэ
Власть, 04.09.2019
Сенатор от Бурятии уже завтра должен быть в Москве
В Бурятии признали обоснованной жалобу на районный КУИ
В Бурятии признали обоснованной жалобу на районный КУИ
Власть, 04.09.2019
В Баргузинском районе заказчик не потребовал у участников закупки необходимой декларации
Шутенков возвращает парки городу
Шутенков возвращает парки городу
Власть, 04.09.2019
Депутаты Народного Хурала Бурятии отметили заметные позитивные изменения в городе, например, по программе озеленения и благоустройства
В Бурятии в аренду сдали участок, принадлежащий государству
В Бурятии в аренду сдали участок, принадлежащий государству
Власть, 04.09.2019
Администрация района сдавала участок одновременно двум арендаторам
Глава Бурятии принял участие во встрече президентов России и Монголии
Глава Бурятии принял участие во встрече президентов России и Монголии
Власть, 04.09.2019
Владимир Путин выделил Монголии 100 миллиардов
Правительство России поможет Улан-Удэ обновить 12,6 км теплосетей
Правительство России поможет Улан-Удэ обновить 12,6 км теплосетей
Власть, 04.09.2019
В столице Бурятии в этом году проводится масштабный капитальный ремонт тепломагистралей, изношенность которых составляет почти 90 процентов
В полуфинале Премьер-лиге КВН шутили о бюджете Бурятии
В полуфинале Премьер-лиге КВН шутили о бюджете Бурятии
Власть, 03.09.2019
Команда КВН «Буряты» вышла в финал Премьер-лиги. ВИДЕО
Скончался экс-руководитель аппарата администрации Улан-Удэ
Скончался экс-руководитель аппарата администрации Улан-Удэ
Власть, 03.09.2019
Владимир Еманаков умер после продолжительной болезни
Глава Бурятии встретится с Путиным в Монголии
Глава Бурятии встретится с Путиным в Монголии
Власть, 02.09.2019
Алексей Цыденов примет участие в российско-монгольских переговорах
Суд признал незаконным отказ мэрии Улан-Удэ в митинге
Суд признал незаконным отказ мэрии Улан-Удэ в митинге
Власть, 02.09.2019
Горожанин хотел провести митинг 1 сентября в парке «Юбилейный»  
Сегодня в Иркутской области ожидают визит Путина
Сегодня в Иркутской области ожидают визит Путина
Власть, 02.09.2019
Президент России Владимир Путин в понедельник начнет своё дальневосточное турне и посетит Иркутскую область
Власти Улан-Удэ обещают привести центр города в «нормальный вид»
Власти Улан-Удэ обещают привести центр города в «нормальный вид»
Власть, 02.09.2019
В центре Улан-Удэ, где до сих пор нет водоснабжения и канализации, проложат инженерные сети
Минтруд планирует увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет
Минтруд планирует увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет
Власть, 02.09.2019
Об этом заявил министр труда России Максим Топилин
Замминистра строительства России оценил ремонт на Сахьяновой
Замминистра строительства России оценил ремонт на Сахьяновой
Власть, 02.09.2019
Улан-Удэ могут включить в новый проект по реконструкции инфраструктурных объектов ЖКХ
Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов
Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов
Власть, 01.09.2019
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров посетил два аварийных дома в Улан-Удэ

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^