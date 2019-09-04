Об этом сообщили на Восточном экономическом форуме
Власти Читинского района Забайкальского края скрывали в отчётности сведения о 150 млн рублей долга по муниципальным контрактам, виновный привлечен к ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законов о защите прав предпринимателей Генпрокуратуры России Артема Кононенко.
- Прокурором Читинского района установлены факты неотражения органами местного самоуправления в отчетности кредиторской задолженности в размере 150 млн рублей по 96 муниципальным контрактам. По инициативе прокурора виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности, - сказал Кононенко на интерактивной площадке Генпрокуратуры РФ, которая впервые организована в рамках Восточного экономического форума.
В июле 2019 года глава Читинского района Вадим Захаров покинул пост по собственному желанию. После избрания главой муниципалитета в сентябре 2018 года его критиковали за срыв реализации нацпроектов на территории района, а также проблемы, связанные с массовой блокировкой счетов бюджетных учреждений из-за долгов, уточняет ТАСС.
Власти Читинского района скрывали 150 млн рублей долгов
Власть, Фото:
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