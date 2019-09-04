В Баргузинском районе заказчик не потребовал у участников закупки необходимой декларации
Бурятское УФАС признало обоснованной жалобу ООО «Авеон Технохауз» на действия Баргузинского районного комитета имущественных отношений.
14 августа комитет объявил о проведении аукциона на обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса с начальной ценой контракта более 8 млн рублей. Торги проводились среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Законодательство требует, что заказчик должен запросить у участников данного вида торгов декларацию, подтверждающую принадлежность к малому бизнесу. Однако, как указал заявитель, такого требования установлено не было, что подтвердилось в ходе рассмотрения жалобы.
Выявленное нарушение не повлияло на итоги торгов, так как не было подано ни одной заявки на участие. В связи с этим принято решение не выдавать предписание об устранении нарушения, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
В Бурятии признали обоснованной жалобу на районный КУИ
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Депутаты Народного Хурала Бурятии отметили заметные позитивные изменения в городе, например, по программе озеленения и благоустройства
Администрация района сдавала участок одновременно двум арендаторам
Владимир Путин выделил Монголии 100 миллиардов
В столице Бурятии в этом году проводится масштабный капитальный ремонт тепломагистралей, изношенность которых составляет почти 90 процентов
Власть, 03.09.2019
Команда КВН «Буряты» вышла в финал Премьер-лиги. ВИДЕО
Власть, 03.09.2019
Владимир Еманаков умер после продолжительной болезни
Алексей Цыденов примет участие в российско-монгольских переговорах
Горожанин хотел провести митинг 1 сентября в парке «Юбилейный»
Президент России Владимир Путин в понедельник начнет своё дальневосточное турне и посетит Иркутскую область
В центре Улан-Удэ, где до сих пор нет водоснабжения и канализации, проложат инженерные сети
Об этом заявил министр труда России Максим Топилин
Власть, 01.09.2019
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров посетил два аварийных дома в Улан-Удэ
Власть, 01.09.2019
31 августа в Улан-Удэ прибыл замминистра строительства России Максим Егоров. Он, совместно с главой республики Алексеем Цыденовым и и.о. администрации города Игорем Шутенковым, оценил ход работ на строящихся объектах
Власть, 30.08.2019
Агитационный материал, из-за которого изымут весь тираж газеты, оплачен из фонда Вячеслава Мархаева
Власть, 30.08.2019
Программа визита замминистра строительства России Максима Егорова в Улан-Удэ будет насыщенной