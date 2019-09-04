В Бурятии признали обоснованной жалобу на районный КУИ

В Баргузинском районе заказчик не потребовал у участников закупки необходимой декларации



Бурятское УФАС признало обоснованной жалобу ООО «Авеон Технохауз» на действия Баргузинского районного комитета имущественных отношений.



14 августа комитет объявил о проведении аукциона на обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса с начальной ценой контракта более 8 млн рублей. Торги проводились среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.



Законодательство требует, что заказчик должен запросить у участников данного вида торгов декларацию, подтверждающую принадлежность к малому бизнесу. Однако, как указал заявитель, такого требования установлено не было, что подтвердилось в ходе рассмотрения жалобы.



Выявленное нарушение не повлияло на итоги торгов, так как не было подано ни одной заявки на участие. В связи с этим принято решение не выдавать предписание об устранении нарушения, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



