Администрация района сдавала участок одновременно двум арендаторам
В Северобайкальске в ходе проверки было установлено, что администрация района предоставила земельный участок, находящийся в федеральной собственности, сразу двум арендаторам под рекреацию.
Ранее районная администрация предоставила спорный земельный участок, площадью 200 кв.м., физическому лицу на основании договора аренды сроком на 49 лет. Затем этот же земельный участок был передан в постоянное бессрочное пользование муниципальному учреждению, при этом предыдущие договорные отношения с физическим лицом не были прекращены.
Вместе с тем, земельный участок принадлежит государству и относится к категории защитных лесов, расположенных в водоохранной зоне. У районной администрации не было полномочий и права распоряжаться этим участком.
В суд поступил иск об истребовании из незаконного владения физического лица земельного участка. А также о признании недействительным постановления администрации района о передаче участка в постоянное бессрочное пользование муниципальному учреждению.
- Суд удовлетворил исковые требования, исполнительный документ поступил в службу судебных приставов. В результате применения мер принудительного исполнения спорный участок изъят из незаконного владения. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
В Бурятии в аренду сдали участок, принадлежащий государству
Власть, Фото:
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