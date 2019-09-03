 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Сентября

02 Сентября

Популярное

В полуфинале Премьер-лиге КВН шутили о бюджете Бурятии

В полуфинале Премьер-лиге КВН шутили о бюджете Бурятии
Власть, 
Команда КВН «Буряты» вышла в финал Премьер-лиги. ВИДЕО

На Первом канале вышел в эфир выпуск полуфинала Премьер-лиги КВН, где играла объединённая команда Иркутской области и Бурятии «Буряты». Их оппонентами в юмористическом противостояние за выход в финал выступили команды «Флеш-рояль», «Доктор Хаусс», «Рязанский проспект» и «Не такая».




Как всегда, «Буряты» шутили на социальные темы, связанные с Бурятией и Улан-Удэ.

В начале своего выступления члены команды отметили, как в Москве хорошо.

- Друзья, летом в Москве, конечно, хорошо, да и зимой в Москве хорошо и осенью. Да что греха таить, просто в Улан-Удэ не очень. Ладно, это конечно шутки. Улан-Удэ – это …

Однако договорить участнику команды не удалось. В этот момент на сцену вышел Валерий Гуляев с шариками, плюшевым медведем, в детской кепке и заявил: «День защиты детей не праздник, а одно название. Никто их не защищает, забирай всё, что хочешь». За это его назвали дураком. На что Валерий попросил не оскорблять власть, так как он стал министром экономики Бурятии и в Москву приехал, чтобы отчитаться перед президентом планеты КВН.

- Валера, отчитываться нужно перед президентом России.

- Нет, нет, у нас очень смешные показатели, поэтому я по адресу.



Далее КВНщики показали, как на сцену выходит глава Улан-Удэ, расстилая сам перед собой красную ковровую дорожку и вступает в драку с Валерием. Но бой бесконтактный, так как у обоих неприкосновенность. В конце министру экономики Бурятии всё же удаётся победить мэра Улан-Удэ. Под музыку из популярной компьютерной игры «Mortal Kombat» Валерий достаёт из внутреннего кармана мэра кошелёк в виде бьющегося сердца, вынимает оттуда деньги и оппонент оказывается окончательно повержен.

Во втором этапе игры командам нужно было показать номер с КВНщиком из высшей лиги КВН. «Буряты» позвали к себе в команду Алексея Кривеню из «Русской дороги».

КВНщики показали сцену, как Валерий «отмазывал» Алексея от военкома, предлагал взятку и придумывал аргументы, почему он не подходит под описание.



По результатам этапа команда КВН «Буряты» не прошла напрямую в финал набрав 9.8 балла. Однако посовещавшись, судьи приняли решение пропустить команду дальше.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе бурятские КВНщики объявили сбор денег для участие в финале Премьер-лиги.






КВН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В полуфинале Премьер-лиге КВН шутили о бюджете Бурятии
В полуфинале Премьер-лиге КВН шутили о бюджете Бурятии
Власть, 03.09.2019
Команда КВН «Буряты» вышла в финал Премьер-лиги. ВИДЕО
Скончался экс-руководитель аппарата администрации Улан-Удэ
Скончался экс-руководитель аппарата администрации Улан-Удэ
Власть, 03.09.2019
Владимир Еманаков умер после продолжительной болезни
Глава Бурятии встретится с Путиным в Монголии
Глава Бурятии встретится с Путиным в Монголии
Власть, 02.09.2019
Алексей Цыденов примет участие в российско-монгольских переговорах
Сегодня в Иркутской области ожидают визит Путина
Сегодня в Иркутской области ожидают визит Путина
Власть, 02.09.2019
Президент России Владимир Путин в понедельник начнет своё дальневосточное турне и посетит Иркутскую область
Власти Улан-Удэ обещают привести центр города в «нормальный вид»
Власти Улан-Удэ обещают привести центр города в «нормальный вид»
Власть, 02.09.2019
В центре Улан-Удэ, где до сих пор нет водоснабжения и канализации, проложат инженерные сети
Минтруд планирует увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет
Минтруд планирует увеличить продолжительность жизни россиян до 80 лет
Власть, 02.09.2019
Об этом заявил министр труда России Максим Топилин
Замминистра строительства России оценил ремонт на Сахьяновой
Замминистра строительства России оценил ремонт на Сахьяновой
Власть, 02.09.2019
Улан-Удэ могут включить в новый проект по реконструкции инфраструктурных объектов ЖКХ
Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов
Замминистра строительства России пообещал помочь улан-удэнцам из рушащихся домов
Власть, 01.09.2019
Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров посетил два аварийных дома в Улан-Удэ
Замминистра строительства России проверил благоустройство Улан-Удэ
Замминистра строительства России проверил благоустройство Улан-Удэ
Власть, 01.09.2019
31 августа в Улан-Удэ прибыл замминистра строительства России Максим Егоров. Он, совместно с главой республики Алексеем Цыденовым и и.о. администрации города Игорем Шутенковым, оценил ход работ на строящихся объектах
Полиция изымет весь тираж газеты «Коммунист Бурятии»
Полиция изымет весь тираж газеты «Коммунист Бурятии»
Власть, 30.08.2019
Агитационный материал, из-за которого изымут весь тираж газеты, оплачен из фонда Вячеслава Мархаева
Замминистра строительства России прилетит в Улан-Удэ
Замминистра строительства России прилетит в Улан-Удэ
Власть, 30.08.2019
Программа визита замминистра строительства России Максима Егорова в Улан-Удэ будет насыщенной
Заведующие детсадов Улан-Удэ скрыли сведения о доходах
Заведующие детсадов Улан-Удэ скрыли сведения о доходах
Власть, 30.08.2019
Председателю комитета по образованию прокуратура внесла представление
В Иркутскую область приехали вице-премьер РФ и полпред президента в СФО
В Иркутскую область приехали вице-премьер РФ и полпред президента в СФО
Власть, 29.08.2019
Сейчас чиновники находятся в рабочей поездке в пострадавших от паводков районах
Начальник Тарбагатайского отдела полиции уехал в Оренбург
Начальник Тарбагатайского отдела полиции уехал в Оренбург
Власть, 29.08.2019
Он возглавил управление экономической безопасности и противодействия коррупции
Улан-Удэ и китайский Шилин-Гол решили сотрудничать
Улан-Удэ и китайский Шилин-Гол решили сотрудничать
Власть, 29.08.2019
Стороны договорились расширять и укреплять сотрудничество в различных областях

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^