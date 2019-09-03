В полуфинале Премьер-лиге КВН шутили о бюджете Бурятии

На Первом канале вышел в эфир выпуск полуфинала Премьер-лиги КВН, где играла объединённая команда Иркутской области и Бурятии «Буряты». Их оппонентами в юмористическом противостояние за выход в финал выступили команды «Флеш-рояль», «Доктор Хаусс», «Рязанский проспект» и «Не такая».









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Как всегда, «Буряты» шутили на социальные темы, связанные с Бурятией и Улан-Удэ.

- Нет, нет, у нас очень смешные показатели, поэтому я по адресу.









КВНщики показали сцену, как Валерий «отмазывал» Алексея от военкома, предлагал взятку и придумывал аргументы, почему он не подходит под описание.



























В начале своего выступления члены команды отметили, как в Москве хорошо.- Друзья, летом в Москве, конечно, хорошо, да и зимой в Москве хорошо и осенью. Да что греха таить, просто в Улан-Удэ не очень. Ладно, это конечно шутки. Улан-Удэ – это …Однако договорить участнику команды не удалось. В этот момент на сцену вышел Валерий Гуляев с шариками, плюшевым медведем, в детской кепке и заявил: «День защиты детей не праздник, а одно название. Никто их не защищает, забирай всё, что хочешь». За это его назвали дураком. На что Валерий попросил не оскорблять власть, так как он стал министром экономики Бурятии и в Москву приехал, чтобы отчитаться перед президентом планеты КВН.- Валера, отчитываться нужно перед президентом России.Далее КВНщики показали, как на сцену выходит глава Улан-Удэ, расстилая сам перед собой красную ковровую дорожку и вступает в драку с Валерием. Но бой бесконтактный, так как у обоих неприкосновенность. В конце министру экономики Бурятии всё же удаётся победить мэра Улан-Удэ. Под музыку из популярной компьютерной игры «Mortal Kombat» Валерий достаёт из внутреннего кармана мэра кошелёк в виде бьющегося сердца, вынимает оттуда деньги и оппонент оказывается окончательно повержен.Во втором этапе игры командам нужно было показать номер с КВНщиком из высшей лиги КВН. «Буряты» позвали к себе в команду Алексея Кривеню из «Русской дороги».По результатам этапа команда КВН «Буряты» не прошла напрямую в финал набрав 9.8 балла. Однако посовещавшись, судьи приняли решение пропустить команду дальше.