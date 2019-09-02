Глава Бурятии встретится с Путиным в Монголии

2 сентября в Улан-Баторе Алексей Цыденов возложил цветы к памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову и встретился с участниками автопробега «Улан-Удэ – Халхин-Гол».











На переговорах в Улан-Баторе планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, политического, торгово-экономического и военно-технического взаимодействия. Запланирован также обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.















2 сентября в Монголии глава Бурятии Алексей Цыденов принимает участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию победы советских и монгольских войск над японо-маньчжурскими захватчиками на реке Халхин-Гол. Глава республики также примет участие в российско-монгольских переговорах с участием президента России Владимира ПутинаТакже Алексей Цыденов принял участие в открытии выставки по случаю 80–летия совместной победы на реке Халхин-Гол совместно с чрезвычайным и полномочным послом России в Монголии Искандером Азизовым. Выставка проходит в Национальном историческом музее Монголии.В программе рабочей поездки встречи главы Бурятии с руководителем межпарламентской группы «Монголия – Бурятия» Н.Оюундарь и с министром дорог и развития транспорта Монголии Б.Энх-Амгалан.3 сентября Алексей Цыденов примет участие в российско-монгольских переговорах в Государственном дворце. В рамках переговоров президент России Владимир Путин встретится с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, а также с премьер-министром Ухнаагийном Хурэлсухом.