Замминистра строительства России прилетит в Улан-Удэ

Программа визита замминистра строительства России Максима Егорова в Улан-Удэ будет насыщенной
31 августа в Бурятию прибудет заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров. Его пригласил и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Максим Егоров встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Далее запланирована рабочая поездка по объектам Улан-Удэ, которые реализуются в рамках государственных и муниципальных программ. В частности, это правобережные очистные сооружения, реконструкция которых продолжается в рамках национального проекта «Экология».
Строительство объекта начато в 2017 году. В прошлом году завершено строительство первого пускового комплекса. В настоящее время идёт строительство второго и третьего пусковых комплексов. Финансирование реконструкции с 2017 по 2020 год составляет более 1,9 млрд рублей.
После Максим Егоров посетит реконструкцию сквера в микрорайоне Стеклозавод. Эти работы проводятся в раках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Улан-Удэ». Работы общей стоимостью 35,5 млн рублей завершатся до 1 октября.
Следующим пунктом станет расположенный рядом социально-культурный центр «Кристалл», который требует реконструкции.
Кроме того, замминистра строительства России осмотрит многоквартирный дом по ул. Воронежская, 3.
«Байкал-Daily» сообщал о проблемах этого дома, жильцы которого боятся уже спать в своих квартирах. «Дом весь в трещинах, с каждым годом они увеличиваются, через некоторое время можно будет просунуть руку на улицу через стену. Внутренняя стена здания, со стороны где находятся санузлы, отсырела и осыпается. Фасад здания вздулся, покрылся грибком и трещинами. Мы держим вещи собранными», - рассказала мнстная жительница.
Проблему можно было бы решить, попади этот дом в список аварийных до 1 января 2017 года. Тогда жильцов общежития расселили бы по новым квартирам. Однако комиссия признала этот дом аварийным лишь в начале 2019 года. Сейчас расселение жильцов планируется включить в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», заявки в которую принимает минстрой России.
Также в программу рабочей поездки замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России включены и другие объекты, реализация которых необходима в рамках социально-экономического развития Улан-Удэ.
Справка:
Замминистра строительства России Максим Егоров курирует департамент развития жилищно-коммунального хозяйства и департамент стратегических проектов.
Родился 23 мая 1977 года в городе Горький (в настоящее время Нижний Новгород). В 1999 году окончил Волжскую государственную академию водного транспорта. Трудовую деятельность начал в отделе экономики, промышленности и планирования администрации Ленинского района города Нижний Новгород. Затем до 2005 года работал в различных должностях в Нижегородском акционерном обществе открытого типа Э и Э «Нижновэнерго»: от экономиста 1 категории до заместителя директора по экономике – начальника планово-экономического отдела.
С 2005 до 2015 годы работал в различных должностях в федеральной службе по тарифам: от начальника отдела регулирования и контроля покупателей электрической энергии и формирования балансов управления регулирования и контроля за ценообразованием в электроэнергетической отрасли до начальника управления регулирования электроэнергетической отрасли.
С 2016 по 2018 годы – советник губернатора Тюменской области. В 2018 году трудился советником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
С 29 декабря 2018 года по настоящее время – заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Замминистра строительства России прилетит в Улан-Удэ
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