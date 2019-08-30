Председателю комитета по образованию прокуратура внесла представление
Как выяснила прокурорская проверка, руководители муниципальных детских садов в Улан-Удэ нарушали закон о противодействии коррупции.
- В 2019 году руководители 20 дошкольных учреждений Железнодорожного района предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В справках за прошедший год не отражались сведения о полученных доходах, о наличии в собственности транспортных средств, о количестве банковских счетов своих и близких родственников, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии
Председателю комитета по образованию администрации Улан-Удэ (комитет возглавляет Ульяна Афанасьева) внесено представление. 16 заведующих привлечены к дисциплинарной ответственности, четверым строго указано на недопущение подобных фактов впредь.
Заведующие детсадов Улан-Удэ скрыли сведения о доходах
Власть, Фото:
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