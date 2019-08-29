В Иркутскую область приехали вице-премьер РФ и полпред президента в СФО

Сейчас чиновники находятся в рабочей поездке в пострадавших от паводков районах
Сегодня населённые пункты Иркутской области, пострадавшие от паводка, с рабочим визитом посетили вице-премьер правительства РФ, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Виталий Мутко и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Федеральных чиновников сопровождал в поездке губернатор региона Сергей Левченко.
В посёлке Октябрьский Чунского района делегация проверила ход подготовки к новому учебному году в школе № 2. Здание учебного заведения было подтоплено, в нём долго оставалась вода. Но сейчас восстановительные работы в учебном корпусе подходят к концу. К середине сентября подрядная организация обещает закончить и ремонт спортзала. Кроме того, для школы закуплены новая мебель, оборудование для кабинетов физики, химии, географии, а также для столовой. В День знаний здесь пройдёт торжественная линейка, на которую соберутся 360 учеников.
Руководство муниципального образования и школы высказало гостям свои пожелания по благоустройству пришкольной территории, оборудования её футбольным полем и игровыми площадками. Виталий Мутко пообещал, что это будет сделано в следующем году, а Сергей Левченко предложил уже сейчас приступить к проектированию.
Рядом со школой находится незаконченный пристрой, строительство которого началось ещё в 1989 году. Виталий Мутко предложил завершить объект, оборудовав его под детский сад и начальную школу. Это предложение было встречено одобрением жителей посёлка, с которыми состоялась встреча.
После Октябрьского Виталий Мутко, Сергей Меняйло и Сергей Левченко отправились в Нижнеудинск. Осмотр объектов начали с городского водозабора, повреждённого во время наводнения, из-за чего половина населённого пункта неделю была без водоснабжения. Затем подачу воды удалось восстановить, но она до сих пор является технической.
По словам мэра Нижнеудинска Александра Путова, в октябре планируется запуск станции водоочистки, и вопрос по питьевой воде будет решён. На следующий год начнётся проектирование нового водозабора, который заменит поверхностный источник на подземный.
Также в графике рабочей поездки в Нижнеудинск – осмотр ремонта школы № 10, капитального ремонта одного из домов, пострадавших от наводнения, ознакомление с работами по берегоукреплению реки Застрянка, встреча с жителями. Вечером делегация переедет в Тулун, где завтра намечена большая программа по ознакомлению с ходом работ по ликвидации последствий летних паводков, встреча с жителями и заседание правительственной комиссии, возглавляемой Виталием Мутко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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