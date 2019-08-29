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Начальник Тарбагатайского отдела полиции уехал в Оренбург

Начальник Тарбагатайского отдела полиции уехал в Оренбург
Власть, 
Он возглавил управление экономической безопасности и противодействия коррупции

На должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Оренбургской области назначен полковник полиции Роман Нынюк, прежде трудившийся в Бурятии. Приказ о назначении подписан 27 августа.

Роман Нынюк родился 15 октября 1979 года в городе Зима Иркутской области. В органах внутренних дел с 1997 года.

С отличием окончил Дальневосточный юридический институт МВД России.

С 1999 по 2003 годы проходил службу в подразделениях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе на должностях оперуполномоченного, а впоследствии заместителя начальника отдела Управления УВД Иркутской области.

В 2003 году переведён на службу в штаб УВД Иркутской области, где руководил организационно-плановым, организационно-аналитическим отделением, а также отделом анализа, планирования и контроля. На протяжении семи лет являлся заместителем начальника штаба Главного управления МВД России по Иркутской области.

В марте 2016 году назначен на должность заместителя начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по Бурятии.

С июня 2017 года назначен начальником отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по Тарбагатайскому району.

За образцовое выполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся правами МВД России, награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III, II степени, «За боевое содружество», а также почетной грамотой МВД Российской Федерации, занесен на Доску почёта МВД по Республике Бурятия. Имеет квалификационное звание «мастер».

Женат, воспитывает сына и дочь.
назначение полиция
 
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