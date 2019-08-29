Улан-Удэ и китайский Шилин-Гол решили сотрудничать

Стороны договорились расширять и укреплять сотрудничество в различных областях



В год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаей город Улан-Удэ в лице и.о. мэра Александра Иринчеева и аймак Шилин-Гол в лице первого секретаря комитета КПК Ло Хуцзай подписали протокол намерений о сотрудничестве.



- Стороны договорились расширять и укреплять сотрудничество в различных областях, содействовать установлению и расширению экономических связей и деловых контактов между предприятиями и организациями двух городов. Господин Ло Хуцзай поблагодарил за гостеприимство и радушный приём на улан-удэнской земле, - сообщили в управлении по информационной политике города.



В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития отношений и обменялись памятными сувенирами.

