Стороны договорились расширять и укреплять сотрудничество в различных областях
В год 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаей город Улан-Удэ в лице и.о. мэра Александра Иринчеева и аймак Шилин-Гол в лице первого секретаря комитета КПК Ло Хуцзай подписали протокол намерений о сотрудничестве.
- Стороны договорились расширять и укреплять сотрудничество в различных областях, содействовать установлению и расширению экономических связей и деловых контактов между предприятиями и организациями двух городов. Господин Ло Хуцзай поблагодарил за гостеприимство и радушный приём на улан-удэнской земле, - сообщили в управлении по информационной политике города.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы развития отношений и обменялись памятными сувенирами.
Улан-Удэ и китайский Шилин-Гол решили сотрудничать
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