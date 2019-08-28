При проведении голосования на выборах камерами оснастят только 25 избирательных участков
При проведении голосования на выборах мэра Улан-Удэ, депутатов Улан-Удэнского городского Совета депутатов шестого созыва будут применять средства видеонаблюдения всего на 25 участках. Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова считает, что это «недостаточно для обеспечения гарантий открытости и гласности и препятствует реализации избирательного права граждан осуществлять наблюдение за ходом голосования».
- В целях предотвращения фактов фальсификаций, которые имели место быть в ходе избирательной компании 2018 года, в том числе на избирательном участке № 725 Улан-Удэ и были выявлены при непосредственном участии сотрудников аппарата уполномоченного, председателю Избирательной комиссии города Улан-Удэ рекомендовано принять меры, направленные на обеспечение максимального количества избирательных участков средствами видеонаблюдения, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.
Омбудсмен рекомендовала больше камер на выборах мэра Улан-Удэ
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