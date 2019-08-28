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Иркутский омбудсмен вступился за права больного сахарным диабетом

Иркутский омбудсмен вступился за права больного сахарным диабетом
Власть, 
Ей отказали в рецепте на тест-полоски

К уполномоченному по правам человека в Иркутской области Виктору Игнатенко обратилась инвалид III группы, страдающая сахарным диабетом. Она сообщила о том, что врач-эндокринолог одной из поликлиник Иркутска отказался выписывать рецепта на необходимые медицинские изделия.

- Уполномоченный усмотрел нарушение прав инвалида на обеспечение медицинскими изделиями, в том числе, тест-полосками для определения содержания глюкозы в крови, инфузионными наборами и резервуарами к инсулиновой помпе. Уполномоченный направил по этому поводу своё заключение министру здравоохранения Иркутской области, в котором рекомендовал провести проверку и принять меры для восстановления нарушенных прав женщины, - сообщили в аппарате Виктора Игнатенко.
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