Бульвар Карла Маркса в Улан-Удэ назвали самым сложным участком

Здесь продолжаются работы по замене теплотрассы



На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ будет переложен участок теплотрассы протяжённостью 584 метра. При этом для надёжности теплоснабжения диаметр трубопровода увеличивается с 300 до 500 мм.



Подрядчик – ООО «Фортуна». Трубопровод был введён в эксплуатацию в 1965-1969 годах.



- Это самый сложный участок, стеснённые условия. Сейчас идёт монтаж лоткового канала и сразу трубопровода, - сообщил и. о. председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.



Работы начались 1 августа и по контракту должны быть завершены до 1 ноября, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

