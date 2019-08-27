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Бульвар Карла Маркса в Улан-Удэ назвали самым сложным участком
Власть, 
Здесь продолжаются работы по замене теплотрассы

На бульваре Карла Маркса в Улан-Удэ будет переложен участок теплотрассы протяжённостью 584 метра. При этом для надёжности теплоснабжения диаметр трубопровода увеличивается с 300 до 500 мм.

Подрядчик – ООО «Фортуна». Трубопровод был введён в эксплуатацию в 1965-1969 годах.

- Это самый сложный участок, стеснённые условия. Сейчас идёт монтаж лоткового канала и сразу трубопровода, - сообщил и. о. председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.

Работы начались 1 августа и по контракту должны быть завершены до 1 ноября, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
ремонтные работы
 
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