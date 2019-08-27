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Алексей Цыденов рассказал о сложностях тушения лесных пожаров

Алексей Цыденов рассказал о сложностях тушения лесных пожаров
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Средств не хватает сейчас – горим много в этом году», - отметил глава Бурятии

В Бурятии летом была напряжённая обстановка с лесными пожарами. По данным Авиалесоохраны на 26 августа, с начала года в республике зарегистрировано 583 лесных пожара на общей площади 266824 га. За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 339 лесных пожаров на общей площади 24 321 га. То есть по сравнению с прошлым годом площадь, пройденная огнём выросла в 10 раз.

При этом крупную часть площадей лесного фонда, охваченных огнём, не тушили из-за труднодоступности мест возгорания. О непростой ситуации с лесными пожарами Алексей Цыденов рассказал в интервью четырём республиканским телеканалам.

- У нас в основном горят труднодоступные территории, там, где источник природного возникновения – засухи и грозы. Вопрос уже не то что экономический, а физический - возможно или невозможно. Потому что все лесные пожары тушат люди ручным трудом. Их десантируют туда, они идут с техникой, окапывают, минерализованные полосы делают, где-то встречный пал пускают, лопатами, ручными ранцами тушат. А в горы технику не забросишь, она не проедет. Людей выбрасывать в огонь просто бессмысленно - зачем рисковать их здоровьем? И когда пожары на горных склонах, физически повлиять сложно. У нас есть пожары, где мы десантников просто вертолётами с горы на гору перетаскиваем, чтобы потушить, - сказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии привёл статистику пожаров. По его словам, около 65% пожаров по количеству - это человеческий фактор. И только 35% - это количество пожаров от природных факторов.

- А если брать по площади, то ровно наоборот. То есть, от человеческого фактора мы тушим быстро, потому что они всегда в зоне доступности. Люди далеко же не ходят. А природные пожары - они далеко, и в какой местности, куда технику не забросишь, людей там тоже не бросишь. И там площадь больше, там тяжелее с ним бороться. В любом случае с пожарами надо бороться, потому что неконтролируемость приводит к тому, что они разрастаются. У нас минимум пожаров, которые мы мониторим и никаких мер не предпринимаем. Мы в любом случае стараемся максимальное количество пожаров тушить, - отметил глава Бурятии.

Алексей Цыденов рассказал и об изменении системы реагирования на пожар и повышении оперативности тушения очагов возгорания.

- Когда я в 2017 году пришёл, начали с пожарами разбираться, выяснилось, что тут горит. А почему не тушим: «Это земля сельхозназначения. Лесхоз тушит только в лесу». И что? «Вот когда придёт огонь в лес, тогда будем тушить». А почему здесь не тушим? «Это земля муниципальная – тоже, когда придёт в лес, будем тушить». Или: «А это у нас федеральный заказник или заповедник, пусть они сами разбираются. Мы тоже не тушим». Теперь не важно, где горит, мы сначала тушим, а потом разбираемся, чья земля. И это даёт свои результаты. Мы не делимся: мое-твое, отвечаю - не отвечаю. Огонь увидели- побежали и все меры принимаем. Тоже это сказалось. Плюс у нас более активно стали участвовать лесопользователи, кто занимается лесозаготовками. Мы с коллегами договорились: они выделяют технику, если где-то в их районе что-то возникает. Мы сразу сказали: где-то рядом с ними говорит, значит они тут и нахулиганили - будут проблемы с выделением леса. Поэтому люди идут навстречу, выделяют технику, людей, помогают тушить. В общем, всем миром боремся с пожарами. Поэтому у нас и оперативность реагирования выше, и качество тушения выше. Министр МЧС Бурятию привёл всей стране в пример как республику, где одна из наиболее эффективных систем борьбы с пожарами, - рассказал глава Бурятии.

Также в интервью телеканалам Алексей Цыденов заявил о дополнительном выделении средств на тушение пожаров.

- Средств не хватает сейчас – горим много в этом году. Но в прошлом году нам удвоили объём финансирования. У нас был около 150 млн рублей, сейчас - более 300 млн рублей Рослесхоз выделяет на борьбу с пожарами. Плюс, в этом году у нас был беспрецедентный объём закупки техники. Мы купили тралы, тягачи, бульдозеры, экскаваторы, лесопатрульные машины. Финансирование идёт по национальному проекту «Экология». У нас получились более укомплектованные все мобильные группы, это тоже даёт свой эффект. Конечно, при том объёме пожаров, который сейчас есть, средств нужно больше, в первую очередь, на авиалесоохрану - использование авиации. Пока хватает, но год ещё не кончился, поэтому до конца года нам будут нужны еще деньги. Мы с минприроды России с Рослесхозом работаем, поручение председателя правительства РФ есть, поэтому вопрос решится, - заключил глава Бурятии.
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