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Забайкалье посетили федеральные министры

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Власть,  Фото:pixabay.com
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27 августа в Чите работает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков. С ним уже встретился глава Забайкальского края Александр Осипов. Они обсудили проблемы доступности мобильной связи и цифрового вещания, затронули вопросы образования в сфере IT-технологий.

Глава региона отметил, что для забайкальцев, проживающих в отдалённых сёлах и на приграничной территории, остается актуальной тема доступности мобильной связи. Помимо этого, руководитель Забайкалья затронул тему IT-образования, создания новых рабочих мест для молодёжи, в первую очередь, в отраслях новой экономики.

В свою очередь, федеральный министр поддержал идею развития IT-образования. Также по его словам, в течение двух лет в Забайкальский край будет направлено 1,1 миллиарда рублей на подключение к высокоскоростному Интернету социально значимых объектов в районах края – школ, пунктов полиции, фельдшерско-акушерских пунктов и других. Он отметил, что вместе с социально-значимыми объектами высокоскоростной Интернет придёт и в дома жителей, упростится процесс подключения сотовой связи.

- Кроме того, в Государственную Думу внесён законопроект об усовершенствовании универсальной услуги связи. Это будет законодательное обязательство и финансирование на несколько десятков миллиардов рублей в год по всей стране, что даст возможность сделать серьёзный рывок в обеспечении населения качественной связью, – заявил министр.

Днём ранее, 26 августа, в Чите прошло рабочее совещание министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой с главой края и главными врачами лечебных учреждений, специалистами в сфере здравоохранения региона. На встрече обсуждались промежуточные итоги реализации национальных проектов «Здравоохранения» и «Демография», состояние системных процессов в управлении отрасли здравоохранения.

В этот же день, министр здравоохранения и губернатор осмотрели медицинские учреждения для детей в Чите. Среди них – краевая детская клиническая больница и поликлиническое подразделение №3 «Детский клинический медицинский центр города Читы». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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