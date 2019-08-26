Его возглавил уполномоченный по правам человека
Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края Светлана Судакова и уполномоченный по правам человека Николай Каргин согласовали положение о Центре общественного наблюдения за выборами губернатора.
- Центр создан в целях осуществления общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, соблюдения законодательства о выборах при подготовке выборов, проведения голосования и подсчета голосов избирателей, координации деятельности общественных наблюдателей, осуществляющих общественный контроль на избирательных участках, - говорится в официальном сообщении.
Работу Центра возглавил Николай Каргин.
Выборы губернатора Забайкальского края состоятся 8 сентября.
В Забайкалье создан центр общественного наблюдения за выборами губернатора
Власть, Фото:
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