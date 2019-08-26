В Забайкалье создан центр общественного наблюдения за выборами губернатора

Его возглавил уполномоченный по правам человека



Председатель Избирательной комиссии Забайкальского края Светлана Судакова и уполномоченный по правам человека Николай Каргин согласовали положение о Центре общественного наблюдения за выборами губернатора.



- Центр создан в целях осуществления общественного контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, соблюдения законодательства о выборах при подготовке выборов, проведения голосования и подсчета голосов избирателей, координации деятельности общественных наблюдателей, осуществляющих общественный контроль на избирательных участках, - говорится в официальном сообщении.



Работу Центра возглавил Николай Каргин.



Выборы губернатора Забайкальского края состоятся 8 сентября.

