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Глава Бурятии забил гол: видео

Глава Бурятии забил гол: видео
Власть, 
Алексей Цыденов открыл голом новую спортплощадку

В выходные в посёлке Новая Брянь Заиграевского района Бурятии состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки. На мероприятии присутствовали министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, а также глава республики Алексей Цыденов и другие. Строительство нового объекта производилось в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».

Право перерезать красную ленточку дали юному спортсмену. Первый гол на новой площадке забил Алексей Цыденов. Видео опубликовал на своей странице в Instagram Вячеслав Дамдинцурунов. 




Также власти проверили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Угольщик», а также строящийся стадион посёлке Саган-Нур и строящийся физкультурно-спортивный комплекс посёлке Мухоршибирь, Мухоршибирского района республики.

- Впереди 2020 год, который побьёт рекорды по количеству строящихся спортивных объектов в нашей республике! – отметил министр спорта.
глава Бурятии Алексей Цыденов спорт футбол
 
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