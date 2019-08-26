Глава Бурятии забил гол: видео













Также власти проверили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Угольщик», а также строящийся стадион посёлке Саган-Нур и строящийся физкультурно-спортивный комплекс посёлке Мухоршибирь, Мухоршибирского района республики.



- Впереди 2020 год, который побьёт рекорды по количеству строящихся спортивных объектов в нашей республике! – отметил министр спорта.



В выходные в посёлке Новая Брянь Заиграевского района Бурятии состоялось торжественное открытие новой спортивной площадки. На мероприятии присутствовали министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, а также глава республики Алексей Цыденов и другие. Строительство нового объекта производилось в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».Право перерезать красную ленточку дали юному спортсмену. Первый гол на новой площадке забил Алексей Цыденов. Видео опубликовал на своей странице в Instagram Вячеслав Дамдинцурунов.