В Сретенске существует угроза срыва отопительного сезона
Глава города Сретенска Забайкальского края Сергей Тонких с 22 августа ввёл режим чрезвычайной ситуации из-за аварийного состояния котельных и риска срыва отопительного сезона. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.
В Сретенске вышли из строя три котла на двух котельных, эксплуатируемых ООО «Забайкальский тепловик». Также в аварийном состоянии находится дымовая труба. Режим ЧС в городе будет действовать вплоть до стабилизации обстановки по подготовке котельных.
Глава города поручил ответственной компании активизировать работу по сбору задолженностей с населения и продолжить ремонт на котельных. Администрация города тем временем обязана усилить контроль по подготовке к отопительному сезону.
Сегодня «Байкал-Daily» сообщал, что в суд направлено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ононского района. По версии следствия, обвиняемый с сентября 2017 года по январь 2018 года, похитил 1,5 миллиона рублей – деньги бюджета, выделенные на подготовку к отопительному сезону.
В Бурятии 21 августа прошло совещание при главе республики Алексее Цыденове, на котором обсудили подготовку к отопительному сезону в Бурятии на 2019-2020 годы. Готовность тепловых сетей в зиме составляет 81%. При этом один главных показателей подготовки к отопительному сезону - готовность котельных. На сегодня она ниже запланированного на 15%. Глава Бурятии поручил незамедлительно принять все необходимые меры для недопущения срыва начала отопительного сезона 2019-2020 годов, особенно северным районам.
В забайкальском городе ввели ЧС из-за неисправных котлов
Власть, Фото:
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