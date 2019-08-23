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Чиновники Забайкалья одни из самых бедных в России

Чиновники Забайкалья одни из самых бедных в России
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия не вошла в число регионов с самыми бедными или богатыми чиновниками

Самые высокие зарплаты муниципальные чиновники получают в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие — в Псковской области и Забайкальском крае. Об этом говорится в исследование Росстата, передаёт РБК.

Так, в ЯНАО зарплата чиновника на целую треть выше средней по региону и составляет 133,5 тысяч рублей, в ХМАО — 97,5 тысяч, говорится в сообщении РБК. На третьем месте – Чукотский автономный округ – 93,8 тысяч рублей.

- Самые низкие зарплаты в относительном выражении у муниципалов в Псковской области — 18,1 тыс. руб. Они получают в среднем на 11 тыс. меньше (38%), чем остальные занятые жители региона. Такой же разрыв наблюдается в Забайкальском крае (26,9 тыс. руб. у госслужащих против 43,4 тыс. руб. на предприятиях), - сообщает РБК.

Средняя зарплата местного чиновника в России составляет около 37 тыс. рублей.






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