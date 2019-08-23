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Министр строительства РФ заявил о серьёзном прорыве в Иркутской области

Министр строительства РФ заявил о серьёзном прорыве в Иркутской области
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Владимир Якушев отчитался на Правительственной комиссии о ликвидации последствий наводнения в регионе 

В ликвидации последствий наводнения в Иркутской области появился достаточно серьёзный прорыв. Это отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, который с рабочей поездкой посетил Тулун.

Вместе с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко федеральный министр посетил пострадавшие от наводнения социальные объекты, площадки, где начаты работы по строительству жилья для пострадавших, пункты по работе с гражданами, где им проводят консультации, оформляют документы, выдают свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. Оценку организованной работе Владимир Якушев дал во время заседания Правительственной комиссии под председательством Виталия Мутко.

- В организации работы появился достаточно серьёзный прорыв, это нельзя не констатировать. Процесс работы с гражданами по обеспечению их жильём взамен утраченного пошёл. День ото дня объём выданных свидетельств и проведённых сделок будет расти. Рядом с тем местом, где граждане получают свидетельства, находятся представители строительных компаний, можно сделать выбор по приобретению квартир в Иркутске, Иркутской области, – сказал Владимир Якушев.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, решения требует вопрос капитального ремонта многоквартирных домов. Из-за высокого уровня грунтовых вод в зоне наводнения, во многих из них до сих пор стоит вода. Это не позволяет проводить ремонтные работы. Также для пострадавших от наводнения в Тулуне начато строительство индивидуальных и многоквартирных жилых домов. Строить их нужно быстро. Поэтому процесс максимально ускорили.

- Здесь параллельно ведётся несколько процессов: получение градостроительной документации, подведение сетей, проектные работы и непосредственно само строительство. По ходу работ нужно постоянно принимать решения, корректировать работы, постоянно находиться в консультации с прокуратурой. Прокуратура активно участвует и помогает в этом процессе. В принятии некоторых решений, возможно, потребуется поддержка Правительственной комиссии. В данной момент в ликвидации последствий наводнения наметился конструктивный рабочий процесс, он непростой, сложный, но он идёт, движение есть и его сегодня видно, – отметил Владимир Якушев. 
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