В Иркутске проходит областная выставка-ярмарка садоводов

На мероприятии проведут конкурс на самый оригинальный фрукт и овощ
В Иркутске проходит специализированная выставка-ярмарка «Огород. Сад. Загородный дом». Участие в ней принимают клубы садоводов-огородников, садоводческих кооперативов Иркутской области, владельцы личных подсобных хозяйств. Мероприятие проводится в выставочном комплексе Сибэкспоцентр по 24 августа.
Выставка проводится в регионе в 19-й раз. В программе этого года: мастер-классы от организаций и клубов любительского садоводства, лекции от специалистов, круглые столы и конкурсы. Опытные садоводы поделятся секретами закладки виноградника в условиях сибирского климата, особенностями выращивания ежевики, лука из семян, томатов. Расскажут, как подготовить почву для выращивания плодово-овощных культур, восстановить сад после неблагоприятных погодных условий, а хвойные растения – после суровых зимних морозов. Обсудят, как наиболее эффективно применять удобрения и средства защиты растений, какие профилактические меры можно предпринять против заболеваний и вредителей овощных культур.
Посетители узнают, как организовать «зелёную аптеку» на собственной грядке или подоконнике. Под руководством мастеров смогут научиться основам художественной резки по овощам (карвинг), лоскутной технике «Йо-йо», созданию аппликаций из соломы и изделий из бересты, изготовлению малых архитектурных форм для украшения участков.
В рамках деловой программы выставки минсельхоз Иркутской области проводит круглые столы, посвящённые вопросам взаимодействия государственных органов власти с организациями садоводов и актуальным проблемам ведения садоводческой и огороднической деятельности.
Традиционно, проходит ежегодный конкурс мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества. Участники представляют свои работы и борются за звание лучших в шести номинациях: «Лучшее оформление стенда», «Самый оригинальный фрукт/ягода», «Самый оригинальный овощ», «Лучшее оформление цветочного букета», «Лучшая малая архитектурная форма», «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества». Итоги конкурса и награждение победителей состоятся 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза Иркутской области.
В Иркутске проходит областная выставка-ярмарка садоводов
Власть, Фото:
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