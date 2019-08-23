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Алексей Цыденов посетил фабрику «Селенга»

Алексей Цыденов посетил фабрику «Селенга»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
«Вся баранина и конина, которая здесь производится, покупается в республике», - отметил глава Бурятии

22 августа глава Бурятии Алексей Цыденов посетил крупные местные предприятия пищевой промышленности - ОАО Бурятхлебпром и мясную фабрику «Селенга», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Алексей Цыденов отметил, что поддержка местных производителей является одним из приоритетов работы правительства республики.

Вместе с главой региона предприятия посетили заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Даба-Жалсан Чирипов и министр промышленности и торговли Сергей Желтиков. На ОАО Бурятхлебпром Алексей Цыденов осмотрел цеха по выпуску хлебобулочных изделий – от хлеба и булочек до кондитерских изделий. Глава республики продегустировал продукцию, а также как сообщал «Байкал-Daily», глава собственноручно украсил торт надписью из крема «Сделано в Бурятии» и оставил автограф на кондитерском изделии.

В четверг Алексей Цыденов также посетил производство мясной продукции и осмотрел фабрику «Селенга». На предприятии, которое основано в 2009 году, работает более 170 человек. В год фабрика выпускает более 5 тысяч тонн готовой продукции - все виды мяса, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы. По словам гендиректора ОАО «Титан» Вадим Бредния, куда входит фабрика «Селенга», предприятие получает поддержку от правительства – более 15 млн рублей на приобретение оборудование.



- Отрадно, что здесь не только производство для наших жителей. Предприятие выкупает мясо у наших сельхозпроизводителей. Вся баранина и конина, которая здесь производится, покупается в республике. Говядина закупается вся, которую могут наши производители могут предложить. Мы не можем пока обеспечить производство полностью нашим мясом, часть приходится закупать на стороне. Но это возможность для наших фермеров больше производить говядины – есть куда сдать, - сказал Алексей Цыденов.

Также в фабрике «Селенга» выразили высокую заинтересованность в курином мясе от местных поставщиков. Напомним, в рамках инвестиционного соглашения в Кабанском районе планируется строительство бройлерной птицефабрики с консервной линией на 30 тысяч тонн мяса курицы в год.







глава Бурятии Алексей Цыденов Титан правительство республики
 
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