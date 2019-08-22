По личным вопросам к Юлии Жамбаловой обратились 16 заключённых
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова посетила исправительную колонию №8. В сопровождении врио начальника управления Бориса Чистякова, помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Виктора Пластинина и начальника ИК-8 Сергея Зандакова, омбудсмен совершила обход объектов исправительного учреждения.
- Они посетили штрафной изолятор, помещения камерного типа, столовую, отряды, включая отряд строгих условий отбывания наказания. По завершении обхода Юлия Жамбалова провела приём осуждённых по личным вопросам, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Всего к уполномоченному обратилось 16 человек. Вопросы касались социального и медицинского обеспечения, ведения уголовных дел. По всем вопросам в полном объёме даны разъяснения и рекомендации.
Бурятский омбудсмен Бурятии посетила колонию
Власть, Фото:
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