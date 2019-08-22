Делегацию Улан-Удэ пригласят на международную выставку
Сегодня, 22 августа, состоялась встреча и. о. мэра Улан-Удэ Александра Иринчеева и заместителя начальника Собрания народных представителей города Ланьчжоу Цао Пиюй.
Улан-Удэ и Ланьчжоу связывают побратимские отношения с 2016 года.
Целью визита стало знакомство с Улан-Удэ и приглашение представителей администрации столицы Бурятии на международную выставку, посвящённую торгово-экономическому сотрудничеству. Китайская сторона готова предоставить самые лучшие площади под выставочные экспонаты Улан-Удэ.
Справка:
Город Ланьчжоу (административный центр провинции Ганьсу, расположенной в центре Китая). Соглашение об установлении побратимских связей с ним было подписано 26 июня 2016 г. Статус города Ланьчжоу получил в 1941, а сейчас его площадь насчитывает 13 300 км2, а население-3616 тыс. чел. Ланьчжоу - крупный транспортный узел, который соединяет запад и восток страны, входит в экономическую зону «Один пояс, один путь».
В Улан-Удэ прибыла китайская делегация
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Делегацию Улан-Удэ пригласят на международную выставку
Скандал с чиновницей возник после аудиозаписи, где пострадавших от наводнения жителей называют Тулуна «быдлом» и «бичёвней»
В некоторых районах не подготовлены тепловые сети, котельные и нет нужно запасов угля
Глава Бурятии оставил свой автограф на торте
Тепловые сети в Бурятии готовы к зиме на 81%
Вопрос о возможном награждении бортпроводницы сгоревшего в Бурятии Ан-24 прокомментировал Дмитрий Песков
Минприроды не софинансировало бюджеты Бурятии и Иркутской области на 1,84 млрд рублей
Бывший руководитель территориального отдела МВД по Бурятии уехал в другой регион
«То, что они свои, не снимает с них ответственности», - прокомментировал глава Бурятии
Приказ о новом составе совета подписал Владимир Путин
Заместителем министра стал бывший вице-спикер Хурала Вячеслав Ирильдеев
«Мы не выбираем почётного гражданина Улан-Удэ, мы выбираем компетентного работника», - прокомментировал глава Бурятии
Глава Бурятии в интервью местным телеканалам рассказал о частых командировках, о своих ощущениях на посту и о Байкале
Власть, 19.08.2019
На прошлой неделе на встрече избирателей с кандидатом в депутаты Горсовета от КПРФ произошёл инцидент
Власть, 19.08.2019
Приём граждан состоится во вторник