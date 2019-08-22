В Улан-Удэ прибыла китайская делегация

Делегацию Улан-Удэ пригласят на международную выставку



Сегодня, 22 августа, состоялась встреча и. о. мэра Улан-Удэ Александра Иринчеева и заместителя начальника Собрания народных представителей города Ланьчжоу Цао Пиюй.



Улан-Удэ и Ланьчжоу связывают побратимские отношения с 2016 года.



Целью визита стало знакомство с Улан-Удэ и приглашение представителей администрации столицы Бурятии на международную выставку, посвящённую торгово-экономическому сотрудничеству. Китайская сторона готова предоставить самые лучшие площади под выставочные экспонаты Улан-Удэ.



Справка:



Город Ланьчжоу (административный центр провинции Ганьсу, расположенной в центре Китая). Соглашение об установлении побратимских связей с ним было подписано 26 июня 2016 г. Статус города Ланьчжоу получил в 1941, а сейчас его площадь насчитывает 13 300 км2, а население-3616 тыс. чел. Ланьчжоу - крупный транспортный узел, который соединяет запад и восток страны, входит в экономическую зону «Один пояс, один путь».



