Несколько районов Бурятии отстают от графика подготовки к зиме

В некоторых районах не подготовлены тепловые сети, котельные и нет нужно запасов угля



Глава республики Алексей Цыденов в среду, 21 августа, провёл совещание по подготовке Бурятии к отопительному сезону 2019-2020 годов.



- Вопрос наиважнейший - подготовка к зиме. Мы должны до начала сезона решить все вопросы, чтобы в осенне-зимний сезон обеспечить бесперебойное теплоснабжение в домах наших жителей, - отметил глава Бурятии.



По оценке минстроя Бурятии, в целом работа по республике подходит к завершению. Готовность тепловых сетей составляет 81%, при установленном графиком среднем проценте 75%. При этом некоторые районы допустили отставание от графика - Закаменский, Муйский, Прибайкальский, Северо-Байкальский, Тункинский и Северобайкальск. С небольшим опережением готовятся и водопроводные сети, средний процент по республике составляет 78%. Список отстающих тот же, помимо Закаменского района.



При этом один из главных показателей подготовки к отопительному сезону - готовность котельных. На сегодня он ниже запланированного на 15%. В числе отстающих - Закаменский, Селенгинский районы.



Есть проблемы у муниципалитетов и с нормативным запасом топлива. В полном объёме имеется нормативный запас на сентябрь только в Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Закаменском, Селенгинском, Тункинском районах и в Улан-Удэ. По республике же средний процент составляет 43%. Основная причина отставания – задолженность предприятий ЖКХ за ранее поставленное топливо и отсутствие договоров на поставку топлива в новый отопительный сезон.



Договора на поставку топлива отсутствуют у предприятий ЖКХ в Баунтовском, Джидинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском, Селенгинском районах.



- В целом наибольшую обеспокоенность по подготовке к отопительному сезону вызывает Заиграевский, Тункинский, Баргузинский районы. А особенно - Муйский, Северо-Байкальский районы и в город Северобайкальск, - отметил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин.



Глава Бурятии поручил незамедлительно принять все необходимые меры для недопущения срыва начала отопительного сезона 2019-2020 годов, особенно северным районам. Главам муниципальных образований совместно с ресурсоснабжающими организациями - завершить работу по заключению договоров поставки топлива, составить график поставки и оплаты топлива на весь отопительный сезон, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

