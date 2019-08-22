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Алексей Цыденов украсил торт: видео

Алексей Цыденов украсил торт: видео
Власть, 
Глава Бурятии оставил свой автограф на торте

Глава Бурятии Алексей Цыденов на днях вместе с представителями республиканских СМИ посетил производителя хлебобулочной и кондитерской продукции. Там он попробовал себя в роли кондитера. Глава региона собственноручно украсил торт надписью из крема «Сделано в Бурятии», а также оставил свой автограф на кондитерском изделии.

Видеоролик с главой, ловко орудующим кондитерским мешком, появилось в соцсетях.

- Ну, типа подпись, - рассмеялся Алексей Цыденов, поставив красную букву Ц на торте. 




Продавать лакомство будут в одной из торговых точек.

«Дорого, наверное», «Это же так мило», «Супер!», - комментируют пользователи соцсетей.
глава Бурятии Алексей Цыденов кондитерские изделия
 
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