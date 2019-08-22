Алексей Цыденов украсил торт: видео

Глава Бурятии Алексей Цыденов на днях вместе с представителями республиканских СМИ посетил производителя хлебобулочной и кондитерской продукции. Там он попробовал себя в роли кондитера. Глава региона собственноручно украсил торт надписью из крема «Сделано в Бурятии», а также оставил свой автограф на кондитерском изделии.
Видеоролик с главой, ловко орудующим кондитерским мешком, появилось в соцсетях.
- Ну, типа подпись, - рассмеялся Алексей Цыденов, поставив красную букву Ц на торте.
Продавать лакомство будут в одной из торговых точек.
«Дорого, наверное», «Это же так мило», «Супер!», - комментируют пользователи соцсетей.
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